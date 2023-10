Home

31 Ottobre 2023

Livorno 31 ottobre 2023 – Alla festa dell’olio e dell’olivo premiato Aldo Banti

Si è rivelata un successo la XVII edizione de “La festa dell’olio e dell’ulivo” a Livorno. L’evento organizzato da Cia Etruria ha potuto contare sulla preziosa collaborazione di Donne in Campo Toscana, Comunità Pastorale i Tre Arcangeli, Ludoteca Comunale Il Giamburrasca, Centro Sociale La Leccia, Gruppo fotografico Il Gabbiano, l’associazione Giacche Verdi e sul patrocinio del Comune di Livorno e si è svolto presso il centro commerciale La Leccia alla presenza di un pubblico numeroso e partecipe.

Tante le attività previste nell’ambito di un’iniziativa divenuta ormai tradizionale che si propone di avvicinare la città alla campagna, ponendo un’attenzione particolare ai più piccoli.

I protagonisti assoluti della giornata, l’olio e l’olivo, hanno dovuto dividersi i riflettori con un terzo attore: l’ultraottantenne livornese livornese Aldo Banti premiato dall’AP/CIA Etruria come “coltivatore più anziano”.

Banti è coltivatore diretto da sempre, subentrato al padre nella conduzione della azienda specializzata nella coltivazione di ortaggi, attualmente sia in pieno campo che in serra, e commercializzati tramite la GDO (Grande Distribuzione Organizzata).

“Sono molto contento di ricevere questo premio- ha detto Banti- che racconta la mia vita dedicata all’agricoltura. Non sono abituato a parlare in pubblico- ha proseguito- ma voglio ringraziare tutti per il riconoscimento”.

