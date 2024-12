Home

Alla guida con un tasso alcolico 4 volte sopra il consentito, denunciato

5 Dicembre 2024

Livorno 5 dicembre 2024 Alla guida con un tasso alcolico 4 volte sopra il consentito, denunciato

I carabinieri della Compagnia di Cecina in particolare quelli della Stazione di Rosignano Solvay hanno effettuato diversi controlli sulle principali arterie stradali degli utenti della strada per accertare eventuale abuso di alcolici nonché assunzione di stupefacenti di persone alla guida.

Nel corso di questi controlli, condotti in area di via Aurelia, è stata ritirata una patente ad un automobilista sulla quarantina, controllato alla guida di un’autovettura di grossa cilindrata non di proprietà e sorpreso con un tasso alcolemico quasi quattro volte superiore a quello consentito, pari a 1,96 g/l. Oltre al ritiro immediato della patente, l’uomo è stato denunciato all’AG di Livorno per guida in stato ebbrezza alcolica.