Alla guida in stato di alterazione psico-fisica, denunciato un 64enne

Provincia

17 Maggio 2024

Rosignano Solvay (Livorno) 17 maggio 2024

I Carabinieri del Comando Stazione di Rosignano Solvay hanno denunciato in stato di libertà un uomo che, in orario mattutino, è stato sorpreso alla guida della propria autovettura in evidente stato di alterazione psico-fisica e con modica quantità per uso personale di stupefacente al seguito. Si tratta di un 64enne censurato residente nella zona.

Il conducente, dopo essere stato fermato per un controllo alla circolazione stradale, ha manifestato gli inequivocabili sintomi di un recente abuso di sostanze stupefacenti e da un controllo alla banca dati, a suo carico sono emersi precedenti per uso di droga, talchè i militari hanno deciso di eseguire una perquisizione veicolare e personale rinvenendo lato passeggero una sigaretta confezionata artigianalmente e parzialmente consumata contenente sostanza stupefacente del tipo hashish del peso complessivo di grammi 0,5.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e l’uomo è stato invitato ad effettuare i previsti accertamenti tossicologici ma lo stesso ha opposto il suo rifiuto.

Pertanto l’uomo è stato denunciato a piede libero per guida in stato di alterazione psico-fisica, rifiuto di sottoporsi ad accertamento tossicologici e contestualmente segnalato alla Prefettura in qualità di assuntore di sostanze stupefacenti con l’immediato ritiro della patente di guida.

Si tratta di controlli dei Carabinieri tesi al contrasto dell’assunzione di droghe e l’abuso di alcool per garantire la sicurezza stradale; tali condotte infatti costituiscono un preminente fattore di rischio