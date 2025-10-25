Home

Alla Leccia la festa dell'olivo e dell'olio

25 Ottobre 2025

Alla Leccia la festa dell’olivo e dell’olio

Livorno 25 ottobre 2025 Alla Leccia la festa dell’olivo e dell’olio

Domenica 26 torna, come ogni ultima domenica di ottobre, la Festa dell’Olivo e dell’Olio a Livorno, presso il centro commerciale La Leccia. L’evento, organizzato da Cia Etruria con il patrocinio del comune di Livorno, taglia quest’anno il traguardo della XIX edizione e come sempre propone un susseguirsi di iniziative, dalle 10 alle 19, pensate per grandi e piccini al fine di celebrare un prodotto tipico e prezioso per il mondo agricolo, compreso quello toscano, come il gustoso e salutare oro verde.

Oltre alla mostra mercato di prodotti agricoli di Donne in Campo a cura dell’Associazione Donne in Campo Toscana, i visitatori troveranno la mostra mercato operatori dell’ingegno e la mostra fotografica a cura del Gruppo fotografico Il Gabbiano del Centro Sociale La Leccia. Inoltre, per la gioia dei più piccoli: intrattenimento con cavalli pony “Il battesimo della sella” a cura dell’associazione Giacche Verdi Livorno ed ancora giochi gonfiabili e rotonda pesca ochette a cura di Ivano Caprile.

Nel dettaglio, il programma prevede alle 10,45 l’esibizione degli allievi della scuola di danza “New Project Dance” con la direzione artistica di Roberta Ulivieri seguita alle ore 11 dalla premiazione del coltivatore più anziano a cura di AP/Cia Etruria per poi entrare nel vivo dell’evento alle 11,30 con la rassegna e premiazione dell’olio extravergine d’oliva “Olio Novo”. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 17, attività di giochi e laboratori tematici dal titolo “Oliva Park” a cura della Ludoteca comunale Il Giamburrasca per chiudere la giornata, dalle 17 alle 19, con “Livorno ride e canta”. La Festa dell’Olivo e dell’Olio è organizzata in collaborazione con AP/Cia Etruria, Centro Commerciale La Leccia, Conad La Leccia, comunità pastorale I Tre Arcangeli, Ludoteca Il Giamburrasca, Centro Sociale La Leccia, Gruppo fotografico Il Gabbiano e Misericordia Livorno Sud Antignano.