Alla Leccia la “XVI Festa dell’Olivo e dell’Olio”, una giornata dedicata all’olio e non solo

26 Ottobre 2022

Domenica 30 ottobre a Livorno nel quartiere “La Leccia”

Livorno 26 ottobre 2022

Ritorna dopo la pausa dovuta all’emergenza Covid, il consueto appuntamento di fine ottobre con la “Festa dell’Olivo e dell’olio” nel quartiere La Leccia del Comune di Livorno, giunta alla XVI edizione, che può contare ancora una volta sul Patrocinio e della fattiva collaborazione del Comune di Livorno, delle strutture di aggregazione del quartiere e della ospitalità del Centro Commerciale La Leccia.

Domenica 30 ottobre fin dalla prima mattina, il centro commerciale si animerà con le iniziative previste dal ricco “cartellone” in programma e con la mostra mercato dei prodotti agricoli del territorio, organizzato come sempre da “Donne in Campo”, l’associazione di CIA Agricoltori Italiani, che promuove l’imprenditoria femminile.

Sarà comunque “l’olio novo” appena franto, il protagonista principale della manifestazione, elemento principe della tanto decantata dieta mediterranea.

“La festa nata nel 2005 con l’obiettivo di avvicinare la città alla campagna e all’agricoltura produttiva , che è la parte più caratteristica di ogni paese, il principio della propria originalità, ha ottenuto ampi consensi con il passare del tempo.” è il commento di Cinzia Pagni, Presidente di CIA Etruria e lei stessa olivicoltrice.

Nel solito ricco cartellone di iniziative della giornata, uno spazio è rivolto all’ambiente e alla natura, sia per bambini che per adulti, con i laboratori artistici “Conosciamo la natura attraverso l’arte e la creatività” a cura della Associazione Mani Attive.

“La terra e la natura esercitano una attrazione particolare sui bambini, perché è nell’agricoltura che si scopre il ciclo vero della vita” prosegue Cinzia Pagni.

Queste e tante altre iniziative per coloro che vorranno far visita alla festa: dalla rassegna e premiazione degli oli extra vergini di oliva del territorio di Livorno e Pisa, al “Battesimo della sella” intrattenimento con pony a cura della Associazione Giacche Verdi Livorno, alla Mostra dei manufatti delle arti tessili eseguiti tramite antiche lavorazioni, alla mostra fotografica a cura del gruppo fotografico Il Gabbiano con tema lo stabilimento termale Acque della Salute noto come Terme del Corallo.

Intrattenimento tra passato e presente, con musica popolare a cura del trio “I terraticanti” con canzoni e racconti sulla vita del mondo contadino ed esibizione di hip hop movimento artistico e culturale, originatosi nel quartiere newyorkese del Bronx a partire dagli anni settanta.

Divertimento assicurato con lo spettacolo comico a cura della compagnia “La Combriccola” in collaborazione con i “Goliardi” pisani per una disfida in vernacolo livornese e pisano.

