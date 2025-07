Home

Alla Libertas arriva Avery Woodson

12 Luglio 2025

Livorno 12 luglio 2025 Alla Libertas arriva Avery Woodson

La Libertas Livorno 1947 annuncia l’arrivo in maglia amaranto del giocatore Avery Woodson, play-guardia alto 1 metro e 88 centimetri per 86 chili.

Nato il 15 dicembre 1993 ad Hattiesburg (USA), centro della Contea di Forrest (Stato del Mississippi) di circa 50mila abitanti, Woodson nell’ultima stagione ha giocato in serie A2 con la maglia di Nardò Basket. Lusinghiere le cifre messe insieme dal nuovo acquisto della Libertas durante l’esperienza italiana: 56% nel tiro da 2, 46% in quello da 3 e 76% ai tiri liberi. Memorabile il clamoroso 9/10 da 3 punti realizzato il primo febbraio scorso sul campo di Cividale e prima di uscire per un infortunio dal quale si è ristabilito.

La carriera di Woodson inizia nella NCAA. Gioca nella città di Adrian Banks ai Memphis Tigers dove milita per due anni (2014/16) e viaggia alla media di 8,5 punti a partita. Nel 2016/17 si trasferisce al College di Indianapolis e indossa la canotta dei Butlers Bulldogs e qui i punti segnati sono 8,9 con il 42% da 3.

Alla fine dell’estate del 2017 Avery Woodson sbarca per la prima volta in Europa. Si accasa al Panionios Atene, serie A greca dove segna 7.2 punti con una permanenza media sul parquet di 18,7’.

L’avventura in Grecia dura una sola stagione, così Woodson, nel 2018 firma per l’Ura Basket (massima divisione finlandese) e lì le sue cifre lievitano: 18,2 punti a partita con il 39% da 3 punti.

Il ragazzo non si ferma. Nel 2019/20 è ancora in Finlandia (serie A), ma con la maglia del Kouvot: prima dello stop dovuto al Covid, Woodson è protagonista con quasi 17 punti di media, 3,5 rimbalzi e 3 assist a partita.

A fine 2020 lascia la Finlandia e si sposta in Svezia al Basket Boras (serie A). Sono 15 i punti di media.

Nel 2021/22 Woodson è in Ucraina al Kiev Basket che lascia per motivi bellici dopo 26 presenze e 12.2 segnati a partita. Il playguardia a stelle e strisce chiude la stagione ad Anversa (serie A belga) dove gioca appena quattro partite. Con le squadre in cui ha militato in Ucraina e Belgio, ha giocato anche in Coppa Europa FIBA.

E’ una sola, invece, la presenza di Woodson con la maglia dei Nelson Giants (Nuova Zelanda) con cui apre e chiude l’esperienza che gli ha consentito di toccare il terzo Continente in carriera.

Nel 2023/24 viene ingaggiato dal Wilki Morksie Stettino (serie A polacca). Per lui 43 partite nella Polish Basketball League, 26.3 minuti di utilizzo e 12.3 di punti in media (con il 48.4% da due e il 42.3% da tre). In quella stagione ha collezionato anche 6 gettoni di presenza in Champions League, con 24.8 minuti e 7.3 punti di media. Sempre con Stettino, a settembre 2023, ha vinto la Supercoppa di Polonia.

Il resto è storia recente con le ottime prestazioni fornite con la maglia di Nardò.

Dotato di un buonissimo tiro dalla media e dalla lunga distanza, sarà uno dei terminali offensivi della Libertas. Inoltre – peculiarità non da poco per un giocatore dotato di mano morbida – è pure un ottimo difensore.

Nelle scorse ore il giocatore ha incontrato a Las Vegas il Presidente Marco Benvenuti, l’Amministratore Delegato Ferencz Bartocci e l’allenatore Andrea Diana.

