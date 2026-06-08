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Alla Libertas arriva Giovanni Vildera

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8 Giugno 2026

Alla Libertas arriva Giovanni Vildera

Livorno 9 giugno 2026 Alla Libertas arriva Giovanni Vildera

La Libertas Livorno 1947 è lieta di annunciare l’arrivo in maglia amaranto del giocatore Giovanni Vildera, centro di 205 cm per 105 kg che nelle ultime due stagioni ha giocato nel New Basket Brindisi.

Vildera è nato a Montebelluna (TV) il 4 marzo 1995 e ha firmato un contratto che lo lega alla Libertas fino a tutto il 30 giugno 2028.

La sua prima squadra è stata la Pallacanestro Favaro dove ha militato fino al 2014 in doppio tesseramento con la Reyer Venezia.

Nella stagione 2014/15 debutta in serie A2 con la maglia di Omegna dove rimane fino al 2016. Data la giovane età non viene utilizzato molto e fa segnare una media punti di 1.5 a partita.

Sul ragazzo, però, mette gli occhi la Mens Sana Siena (A2) che lo ingaggia per due stagioni nelle quali mette insieme cifre di assoluto valore: il 57.66 % nelle conclusioni da 2 punti e 6.7 punti a partita. Non male per un giocatore poco più che ventenne.

Nella stagione 2018/19 Vildera si trasferisce a Biella, ancora in A2, e in maglia Edilnol fa segnare la media punti di 6 per partita con 5,3 rimbalzi prima di accasarsi all’NPC Rieti nella seconda parte del campionato.

Nel Lazio, il rendimento di Giovanni Vildera sale. Per lui parlano le cifre: 11,24 punti a partita con 5.3 rimbalzi.

Le prestazioni del giocatore sono notate da Treviso Basket che lo acquista per il campionato di serie A 2020/21. Per Giovani la media punti scendo a poco più di 3 a partita, ma con un minutaggio basso (9’ in campo per gara).

Salutata la massima serie, il centro di Montebelluna torna in A2, stavolta a Ferrara. Incredibilmente la sua media rimbalza è ancora di 5.3 con il 50% da 2 e 9.4 punti a partita.

Nel 2022/23 c’è il ritorno in serie A stavolta in maglia Trieste. In 11’ di permanenza in campo le sue medie sono di quasi 4 punti e 2.5 rimbalzi a partita.

I Giuliani retrocedono in A2 e al piano inferiore Vildera è uno dei cardini su cui poggia la squadra: i suoi rimbalzi sono 6.2 a partita. I punti 8.8. A fine stagione Trieste torna in serie A.

Negli ultimi due campionati Vildera – come detto – ha giocato a Brindisi. In Puglia ha segnato 9.6 punti a partita con oltre 6 rimbalzi e mezzo di medie con percentuali ampiamente sopra il 50.

Adesso Vildera è pronto per tuffarsi nel mare amaranto della Libertas Livorno 1947.

Alla Libertas arriva Giovanni Vildera