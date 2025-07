Home

Sport

Basket

Alla Libertas arriva Isotta

Basket

3 Luglio 2025

Alla Libertas arriva Isotta

Livorno 3 luglio 2025 Alla Libertas arriva Isotta

La Libertas Livorno 1947 è felice di annunciare l’arrivo in maglia amaranto di Nicolò Isotta

playmaker nato a Sorengo, distretto di Lugano – Canton Ticino (Svizzera).

Il giocatore arriva a Livorno dopo aver conquistato la promozione in serie A2 con la Pallacanestro

Ruvo di Puglia. Queste le sue cifre: 10.3 punti a partita con il 55% nel tiro da 2. Nella fase post

season, Nicolò (elvetico, ma di formazione italiana) ha fatto registrare una media punti di 7,4 con il

48% nelle conclusioni da 3 punti.

Dotato di una buonissima fisicità per il suo ruolo (1,91 di altezza per 85 kg) Isotta è un giocatore

tecnicamente completo che abbina la precisione nel tiro dalla distanza alla capacità di attaccare il

ferro. Peculiarità che gli hanno permesso di fare la trafila nelle Nazionali giovanili svizzere fino al

debutto con la Rappresentativa maggiore arrivato il 23 febbraio scorso nella partita contro il

Kossovo valevole per il torneo di prequalificazione ai Mondiali del 2027. In quell’occasione Isotta

rimase in campo per 7’ e 19”.

Nicolò Isotta è cresciuto nella Sam Massagno, società ticinese che ha salutato all’età di 15 anni per

accasarsi a Bergamo, sponda Blu Orobica, dove ha debuttato in C Silver nel 2019/20 (6,1 punti di

media diventati 16,2 la stagione successiva. Nel 2021/22 con la maglia di Bergamo 2014 esordisce

in serie B Nazionale dove viaggia alla media di 9.5 punti a partita. Nella stagione successiva – stessa

franchigia, medesimo campionato – i punti segnati salgono a 11,7. Le buonissime prestazioni fornite

da Isotta non passano inosservate, così nell’estate del 2023 arriva una irrinunciabile chiamata da

Cividale del Friuli. In maglia Gesteco, quindi, il ragazzo debutta nel secondo campionato nazionale.

E l’esordio è incoraggiante: oltre due punti di media a partita, ma soprattutto l’indimenticabile 4/4

da 3 realizzato il 28 gennaio 2024 sul parquet del PalaDozza di Bologna sotto gli occhi del pubblico

della Fortitudo. Il resto è storia recente con la bellissima esperienza di Ruvo di Puglia culminata con

la promozione in A2. A2 da vivere con la maglia della Libertas sulla pelle

Alla Libertas arriva Isotta