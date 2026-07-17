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Alla Libertas, arriva Jayvon Donnell Graves

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17 Luglio 2026

Alla Libertas, arriva Jayvon Donnell Graves

Livorno 17 luglio 2026 Alla Libertas, arriva Jayvon Donnell Graves

La Libertas Livorno 1947 è orgogliosa di annunciare l’ingaggio del giocatore JAYVON DONNELL GRAVES, proveniente dal Legia Varsavia con cui si è appena laureato campione di Polonia.

Jayvon Graves, play-guardia di 191 cm per 91 kg, è nato il 29/12/1998 a Canton, Ohio (USA).

Dal 2017 al 2021 è protagonista nella NCAA con i Buffalo Bulls, la squadra del College che frequenta con profitto. Nella stagione 2017/18, da matricola, segna 5,5 punti di media a partita in 16’ di permanenza in campo. L’anno dopo le cifre migliorano. I punti diventano 9,8. I minuti 25. 4,2 i rimbalzi. Nel 2019/20 Graves diventa il terminale offensivo della squadra: 17,1 punti, e 5 rimbalzi a partita in 34’ minuti di utilizzo. Nell’ultimo anno a Buffalo, Graves segna 14,2 punti di media con quasi 7 rimbalzi e 3,8 assist.

Dopo aver conseguito la laurea in Scienze della Comunicazione con specializzazione in sociologia, nel 2021/22 si trasferisce in NBA Development League agli Austin Spurs dove segna 7 punti e mezzo di media a partita in 18’ di permanenza in campo.

Il 2022 è l’anno dello sbarco in Europa. Jayvon Graves approda al Limoges (massina divisione francese). L’approccio con la pallacanestro del Vecchio Continente è positivo. Da debuttante, gioca 23’ a partita e segna 8.7 di media. Graves esordisce anche in Champions League, competizione nella quale mette insieme buonissime cifre: quasi 11 punti a partita, 3 assist e 3 rimbalzi.

L’esperienza in Francia, però, dura una sola stagione. Il campionato 2023/24 lo vede in Bundesliga con la maglia del Ludwigsburg con cui arriva fino ai quarti di finale scudetto e partecipa di nuovo alla Champions League. Nel massimo campionato tedesco segna 15.2 punti a partita a cui si aggiungono 4.6 rimbalzi e 3 assist. Su scala continentale la media punti sale a 17.1.

Nel 2024/25 Graves gioca nel Rytas Vilnius, serie A lituana. Raggiunge la finale scudetto (8 punti di media in 17’ di permanenza in campo) e partecipa di nuovo alla Champions League (5.7 punti in 15’ sul parquet).

Nella passata stagione Jayvon Graves, come detto, ha vinto lo scudetto polacco con la maglia del Legia Varsavia (13.4 punti a partita in 27’ in campo) e ha giocato di nuovo la Champion League (16.9 punti di media).

Adesso per il giocatore americano c’è la grande opportunità di misurarsi con il campionato italiano.