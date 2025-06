Home

Sport

Basket

Alla Libertas Arriva Matteo Piccoli

Basket

25 Giugno 2025

Alla Libertas Arriva Matteo Piccoli

Livorno 25 giugno 2025 Alla Libertas Arriva Matteo Piccoli

La Libertas Livorno 1947 annuncia l’arrivo in maglia amaranto di Matteo Piccoli, guardia/ala nato a Varese il 2 Aprile 1995.

Il giocatore arriva dopo una buonissima stagione in maglia Pallacanestro Cantù conclusa con la vittoria dei playoff e la conseguente promozione in Serie A. Queste le sue cifre: 5.2 punti e 3.9 rimbalzi di media con il 41.3% dal campo.

Si tratta di un innesto di livello, perché Matteo conosce benissimo la categoria ed è pure un grande lottatore; caratteristica, che rispecchia i concetti espressi da Coach Andrea Diana durante la propria conferenza stampa di presentazione. Non è un caso che Matteo Piccoli, nell’ultimo campionato sia stato nominato miglior difensore della serie A.

L’ex Cantù ha firmato un contratto per 2 anni ed è pronto ad affrontare la sua undicesima stagione in carriera, la decima in Serie A2 a cui va aggiunta quella del debutto in serie A con la maglia della Vanoli Cremona nel 2023/24.

Inizia a muovere i primi passi nelle giovanili della Robur Varese con i quali compie il suo esordio tra i senior.

Nel 2015 il primo spostamento direzione Pallacanestro Chieti in serie A2 dove rimane per due anni. Nel 2017 si trasferisce a Jesi mantenendo la categoria e nelle Marche partecipa per la prima volta ai playoff.

Dal 2018 al 2020 indossa la canotta della Assigeco Piacenza dove si fa notare per leadership e spirito di squadra. Nei successivi due anni milita nella N.P.C. Rieti e nella Cestistica San Severo sempre in A2. Nel 2022 arriva l’irrinunciabile chiamata della Vanoli Cremona, squadra con l’obiettivo di tornare subito nella massima serie. I lombardi non solo centrano la promozione, ma completano un indimenticabile triplete aggiudicandosi anche la Supercoppa e la Coppa Italia LNP dove Piccoli viene nominato MVP della finale. La stagione successiva viene confermato in maglia Vanoli e arriva a giocare per la prima volta la Serie A con un utilizzo di 9 minuti di media a partita.

Densa di soddisfazioni anche l’ultima stagione che ha visto il giocatore contribuire alla promozione in Serie A della Pallacanestro Cantù, arrivata tre mesi dopo il trionfo in Coppa Italia in un remake, eccezion fatta per la Supercoppa, di quanto visto a Cremona.

Nel 2024 Matteo Piccoli ha scritto un libro autobiografico dal titolo “Solo, io. Dalla pandemia alla Serie A”.

Alla Libertas Arriva Matteo Piccoli