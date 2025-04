Home

3 Aprile 2025

Livorno 3 aprile 2025 Alla Libertas arriva Matteo Pollone

La Bi.Emme Service Libertas Livorno 1947 è lieta di annunciare l’arrivo in maglia amaranto del giocatore Matteo Pollone, guardia di 1,90 m per 81 kg, classe 1999.

Pollone in questa stagione ha militato nella Real Sebastiani Rieti. E’ già a disposizione di Coach Gennaro Di Carlo e sarà presentato alla stampa questo pomeriggio alle 17 negli uffici della sede della Libertas, in Via Pera, 20. Ci scusiamo per l’esiguo preavviso.