18 Luglio 2025

Alla Libertas arriva Matthew James Tiby

Livorno 18 luglio 2025 Alla Libertas arriva Matthew James Tiby

La Libertas Livorno 1947annuncia l’arrivo in maglia amaranto del giocatore Matthew James Tiby, ala grande di 2 metri e 3 centimetri per 104 chili. L’arrivo di ‘Matt’ è l’ultimo tassello del puzzle amaranto. Adesso il roster a disposizione di Coach Andrea Diana è completo.

Nato il 19 dicembre 1992 ad Urbandale (USA), centro della Contea di Polk (Stato dello Iowa) di circa 40mila abitanti, nelle ultime tre stagioni Tiby ha giocato in Ungheria nel Falco Szombathely con cui ha vinto due titoli nazionali (2023 e 2024) e altrettante Coppe d’Ungheria (2023 e 2025). Con la canotta dei Magiari ha pure giocato in Champions League, competizione nella quale in tre anni ha tenuto una media di 9.8 punti con 5.5 rimbalzi in 25’ di permanenza sul parquet. Nell’ultima stagione ha tirato con il 77% da 2 e il 42% da 3 per una media punti di quasi 13 a partita con oltre e 5.6 rimbalzi.

Matt Tiby muove i primi passi da cestista nei Milwaukee Panthers, squadra NCAA associata all’Università del Winsconsin dove viaggia alla media di 13.3 punti a partita dal 2013 al 2016, anno in cui inizia il suo viaggio europeo. In quell’anno sbarca in Ungheria all’Atomeromu Paks (serie A) e le sue cifre sono buonissime: 15 punti e 8.6 rimbalzi.

L’anno dopo milita nelle fila del Mons (massima divisione belga). Per l’ala forte sono 9.1 i punti di media con 7.1 rimbalzi. L’esperienza in Belgio dura solo un campionato, perché nel 2018/19 indossa la canotta dei turchi del Tüyap Büyükçekmece dove – quanto a punti segnati – torna in doppia cifra (11.4).

Nel 2019/20 c’è il suo primo, timido approccio con l’Italia dove veste la maglia della Vanoli Cremona per un breve periodo viaggiando a 10.8 punti di media tirando con il 35% da tre punti.

Tiby finisce la stagione in Germania, al Gießen 46ers , dove i punti segnati salgono a 11.5. Matt resta in Germania anche per il campionato successivo che lo vede giocare al Bayeruth (10.7 punti e 4.8 rimbalzi).

Nel 2021/22 torna in Belgio. Gioca ad Anversa dove segna oltre 12 punti di media. E’ l’ultima esperienza prima del grande ritorno in Ungheria, al Falco Szombathely dove ha fatto incetta di successi.

Matt Tiby è quindi un giocatore con una lunga esperienza alle spalle. E’ un’ala dinamica e con la mano molto educata anche dalla lunga distanza. Ha la capacità di leggere sia le situazioni con la palla che senza. Ha anche un’ottima capacità di giocare molto bene dal post basso, e data la stazza può ricoprire più di un ruolo ed è un buonissimo ‘passatore’

Per la sua nuova avventura ha deciso che indosserà la casacca amaranto numero 5.