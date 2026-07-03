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Alla Pielle arriva Antonio Gallo

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3 Luglio 2026

Alla Pielle arriva Antonio Gallo

Livorno 3 luglio 2026

La Pielle Livorno comunica di aver raggiunto un accordo con Antonio Gallo, guardia classe 2000 di 190 centimetri, che vestirà la maglia della PL nella stagione sportiva 2026/2027.

Cresciuto cestisticamente in Campania, Gallo si è costruito negli anni una solida reputazione come esterno capace di unire talento offensivo, personalità e capacità realizzativa. Giocatore dinamico e dotato di ottime qualità tecniche, può ricoprire più ruoli nel reparto esterni grazie alla sua versatilità e alla capacità di creare vantaggi sia con la palla in mano che lontano dalla sfera.

Dopo essersi messo in evidenza nelle categorie nazionali con le maglie di Pozzuoli e Sant’Antimo, conquistando sempre maggiore spazio e responsabilità offensive, nella stagione 2024/2025 ha avuto l’opportunità di confrontarsi con la Serie A2 indossando la canotta della Reale Mutua Torino. Nell’ultima annata è stato invece protagonista con Latina Basket in Serie B Nazionale, confermando le proprie qualità di realizzatore e giocatore in grado di incidere su entrambe le metà campo.

Con il suo arrivo, la Pielle inserisce nel roster un atleta nel pieno della maturità cestistica, dotato di energia, atletismo e ambizione, caratteristiche che ne hanno contraddistinto il percorso fino a oggi.

Queste le parole del presidente, Francesco Farneti: “Antonio è uno dei profili che già da tempo avevamo sperato di portare in Pielle. Giocatore tra i migliori nel suo ruolo in questa categoria, siamo certi ci farà vivere tantissime emozioni, come del resto il mondo Pielle è pronto a farle vivere a lui”.