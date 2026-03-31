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Alla Pielle arriva il playmaker Nicola Savoldelli

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31 Marzo 2026

Alla Pielle arriva il playmaker Nicola Savoldelli

Livorno 31 marzo 2026

La Pielle Livorno è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo con Nicola Savoldelli fino al termine della stagione sportiva 2025-2026.

Playmaker classe 1997, 1.85 di altezza, originario di Bergamo, Savoldelli arriva a Livorno portando con sé un bagaglio di esperienza importante, maturato in piazze di grande tradizione come Treviglio, Rieti, Pozzuoli e Bergamo.È però con la maglia della Pallacanestro Montecatini che Nicola ha legato in modo particolare il proprio percorso cestistico: 104 presenze in tre stagioni, la fascia da capitano e la soddisfazione di alzare al cielo del PalaDozza di Bologna la Coppa Italia di Serie B Nazionale Old Wild West, conquistata nel marzo nella finale vinta contro Roseto.Savoldelli è un playmaker moderno, capace di coniugare iniziativa personale e letture per i compagni, abile nel gioco in transizione e prezioso anche a rimbalzo nonostante la statura.Nell’estate del 2025 arriva per lui la chiamata di Monopoli, esperienza che ne arricchisce ulteriormente il percorso. Adesso, per Savoldelli, si aprono le porte della VeroDol CBD Pielle Livorno.Queste le parole del presidente, Francesco Farneti: “L’arrivo di Nicola, nel rush finale di questo mercato, è l’ulteriore dimostrazione, se ancora ce ne fosse bisogno, di quanto questa società abbia volontà di giocarsi tutte le opportunità possibili per affrontare al meglio quello che, verosimilmente, sarà un finale di stagione molto impegnativo e importante. Una stagione come quella che stiamo vivendo, dove lottare fino alla fine e non mollare mai è stato il credo di questa Pielle, non poteva, sul mercato, avere conclusione migliore”.