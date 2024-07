Home

Sport

Basket

Alla Pielle, Leonzio porta Talento e leadership

Basket

4 Luglio 2024

Alla Pielle, Leonzio porta Talento e leadership

Livorno 4 luglio 2024 – Alla Pielle, Leonzio porta Talento e leadership

La CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO comunica di aver raggiunto un accordo di collaborazione, per la stagione 2024/2025, con Ennio Leonzio, guardia classe 1994, 191 cm per 78 kg.

Nativo di Chieti, Leonzio muove i primi passi nella palla a spicchi nel BK Minerva Roma (DNC), viatico che lo porta ad approdare nel settore giovanile della Stella Azzurra Roma, storica società capitolina e fucina di talenti.

Nella stagione 2013/2014 è inserito in pianta stabile nel roster della prima squadra (Serie B), facendo registrare 13.9 punti di media a partita e risultando il primo realizzatore della formazione guidata da coach D’Arcangeli.

Terminata l’esperienza capitolina, Ennio accetta la proposta di Barcellona (Serie A2); durante l’estate successiva firma un accordo con la Virtus Roma (Serie A2), nobile decaduta della pallacanestro italiana, producendo 3.3 punti di media a partita in uscita dalla panchina.

La stagione 2016/2017 lo vede ai nastri di partenza con la canotta della Pallacanestro Piacentina (Serie B), scrivendo a referto 10.9 punti di media a partita e dando un contributo fondamentale al raggiungimento della semifinale playoff.

Sceglie poi di ripartire dalla Amatori Pescara (Serie B) agli ordini di coach Stefano Rajola, portando in dote 14.7 punti di media a partita e conquistando la qualificazione ai playoff promozione.

Le cifre maturate gli valgono la conferma del sodalizio abruzzese per un’altra annata e lui ripaga la fiducia mettendo a tabellino 15.5 punti di media a partita conditi da 4.9 rimbalzi catturati e 2.9 assist trascinando Pescara in Serie A2, dopo le Final Four di Montecatini Terme.

Nella stagione 2019/2020 è protagonista a Cento (Serie B), mandando a bersaglio 12.1 punti di media a partita glassati da 4.6 rimbalzi catturati e 3.2 assist, prima che la pandemia obblighi la Federazione a cancellare ogni attività agonistica.

Nel campionato venturo prosegue il suo rapporto con Cento, iscritto in Serie A2, quando si fa apprezzare con 7.1 punti di media a partita in 18 minuti di utilizzo medio. Successivamente Nardò (Serie A2), a 7.7 punti di media a partita sommati a 3.3 rimbalzi. Ultime due stagioni, tra Serie B e A2, in maglia Orzinuovi.

Queste le parole del Direttore Generale, Gianluca Petronio:

“L’arrivo di Ennio Leonzio aggiunge molto al valore della squadra e testimonia, se ce ne fosse bisogno, la coerenza del piano tecnico e la volontà della società di partecipare al prossimo campionato senza nascondere i propri obiettivi. Giocatore ed attaccante di grande qualità in A2, in un ruolo infarcito di stranieri e guardie di grande produzione. Crediamo che al nostro livello le sue doti e caratteristiche si evidenzieranno oltremodo rendendolo un protagonista eccelso. Confidiamo anche che le combinazioni che si stanno concretizzando tra un ruolo e l’altro siano equilibrate e centrate in maniera da creare reparti compatti e concreti e responsabilità individuali precise e dettagliate”.

Queste le parole di coach Federico Campanella:

“Ennio rispetta in pieno le caratteristiche che ci siamo posti per il reclutamento e la composizione del roster. Si tratta di un giocatore di categoria superiore, ha giocato diverse stagioni in A2 e per questo lo reputiamo un top player per la Serie B. In carriera ha vinto un campionato, di B, da protagonista a Pescara, oltre ad una Supercoppa e una Coppa Italia a Orzinuovi. In questi anni l’ho affrontato più volte da avversario e l’idea di allenarlo mi ha sempre stuzzicato. Giocatore dal talento cristallino, attaccante di razza, è molto bravo a concludere ma anche a creare per i compagni. Nel colloquio che ho avuto con lui, la cosa che mi ha fatto immenso piacere è stata la volontà, in caso di Serie B, di mettere la Pielle in cima alle sue volontà”.

Queste le parole di Ennio Leonzio:

“Entrare a far parte di questa famiglia è un onore e un privilegio. Non ho avuto dubbi sulla scelta, conoscendo la storia di questa importante piazza e l’amore che c’è sempre stato tra squadra e tifosi! Sono pronto e carico ad affrontare questo lungo viaggio insieme a voi! Tutti insieme per un unico obiettivo”.

Alla Pielle, Leonzio porta Talento e leadership