Alla Pro Livorno Sorgenti arrivano i rinforzi Fraschi e Fiandra

Calcio

23 Dicembre 2023

Alla Pro Livorno Sorgenti arrivano i rinforzi Fraschi e Fiandra

Livorno, 23 gennaio 2023 – Alla Pro Livorno Sorgenti arrivano i rinforzi Fraschi e Fiandra

Diego Fraschi e Diego Di Fiandra. Ecco i nomi dei due nuovi innesti per la rosa della Prima squadra biancoverde. Si tratta di due graditi ritorni, due giovani che hanno già vestito la maglia della Pro Livorno Sorgenti, rendendosi entrambi protagonisti dello scudetto conquistato dagli Juniores Nazionali nel 2022.

Nello specifico, Diego Fraschi è un difensore classe 2003 che va a rimpolpare il reparto arretrato della rosa guidata da Federico Bandinelli, che ha già allenato i due giocatori, essendo stato proprio lui il tecnico che trascinò gli Juniores nazionali allo storico titolo italiano.

Diego Di Fiandra, invece, è un attaccante classe 2004 che può adattarsi in più posizioni nella linea offensiva. Ha cominciato questa stagione in serie D all’Aglianese, quindi scende di una categoria per ritrovare i colori biancoverdi.

Sia Fraschi che Di Fiandra sono a disposizione di mister Bandinelli per la partita odierna di campionato. La società dà il bentornato ai due nuovi tesserati in questa sessione invernale di mercato.

