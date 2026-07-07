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Alla Questura di Livorno arrivano due nuovi commissari

Cronaca

7 Luglio 2026

Alla Questura di Livorno arrivano due nuovi commissari

Livorno 7 luglio 2028 Alla Questura di Livorno arrivano due nuovi commissari

La Questura di Livorno ha accolto due nuovi funzionari della Polizia di Stato, il Commissario Dr.ssa Daniela MIGALI e il Commissario Dr. Gabriele PULICE, entrambi provenienti dal 114° Corso di formazione per Commissari della Polizia di Stato. Il Questore di Livorno, Dr.ssa Giuseppina Stellino, ha dato loro il benvenuto, augurando un futuro di successi professionali nella Polizia di Stato.

Il Commissario Daniela Migali, 29 anni, è originaria di Catanzaro, dopo aver conseguito la Laurea magistrale in Giurisprudenza nel 2020, ha svolto il tirocinio formativo presso la Corte d’appello di Bologna e presso l’Avvocatura distrettuale di Stato di Bologna conseguendo successivamente l’abilitazione all’esercizio della professione forense. Il Comm. Migali vanta una precedente esperienza lavorativa presso gli uffici giudiziari, da ultimo come funzionario addetto all’ufficio per il processo presso il Tribunale di Bologna.

Il Commissario Gabriele Pulice, 29 anni, è invece nato a Cosenza. Ha conseguito nel 2020 la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università di Pisa. Successivamente, ha svolto il tirocinio presso il Tribunale dei Minori di Milano e ha conseguito un Master presso l’Università commerciale Bocconi di Milano in “Professioni Legali”. Tra le precedenti esperienze lavorative, il neo funzionario di Polizia, ha ricoperto il ruolo di Funzionario Tributario presso l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Lecco.

Entrambi sono stati vincitori del concorso per Commissari della Polizia di Stato e hanno frequentato il 114° corso presso la Scuola Superiore di Polizia, dove hanno conseguito un Master di II livello in “Organizzazione, Management pubblico e Leadership nella pubblica sicurezza ” presso l’Università LUISS Guido Carli di Roma.

Per i prossimi mesi, i due Commissari svolgeranno un tirocinio operativo presso la Questura di Livorno, al termine del quale riceveranno il loro primo incarico definitivo.