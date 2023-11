Home

Cronaca

Alla stazione con un coltello di 19 cm, denunciata una 43enne

Cronaca

28 Novembre 2023

Alla stazione con un coltello di 19 cm, denunciata una 43enne

Livorno 28 novembre 2023 – Alla stazione con un coltello di 19 cm, denunciata una 43enne

I carabinieri del Comando Provinciale Carabinieri di Livorno hanno deferito in stato di libertà una 43enne di origini nigeriane residente a Rosignano Solvay per porto abusivo di arma o oggetto atto ad offendere.

In particolare i militari sono intervenuti in piazza Dante per la segnalazione da parte di privati cittadini di una donna armata di coltello, individuando la 43enne nei pressi la sala d’attesa della stazione. Fermata e sottoposta a controllo, allatto di cercare i documenti di identità da esibire, dalla tasca del giubbotto ha estratto un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 19 cm, con una lama di circa 9 cm, prontamente sequestrato dai carabinieri.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin