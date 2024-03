Home

Alla Tenuta Insuese il campo base di addestramento per l’unità cinofila SVS

7 Marzo 2024

Livorno 7 marzo 2024

Le Unità Cinofile Ricerca e Soccorso rappresentano una componente essenziale del sistema nazionale di Protezione Civile.

In questo contesto, garantendo una preparazione tecnica ed operativa di alto livello; l’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (ANPAS) svolge un ruolo cruciale nell’addestramento e nell’impiego di queste unità, che si distinguono per l’utilizzo di operatori volontari e cani addestrati.

Queste unità specializzate sono impiegate in una vasta gamma di attività, ma una delle loro missioni più importanti è la ricerca di persone scomparse, che può avvenire in ambienti boschivi o in seguito a crolli di edifici causati da eventi sismici o disastri naturali.

Le Unità Cinofile da Ricerca su Macerie dell’ANPAS sono intervenute in molteplici occasioni di emergenza, fornendo supporto ai Vigili del Fuoco durante eventi come il terremoto dell’Aquila del 2009, il sisma del centro Italia nel 2016 e le alluvioni delle Marche nel 2022.

I volontari delle unità cinofile devono possedere una preparazione specifica, che va oltre l’addestramento dei loro fedeli compagni a quattro zampe. Devono essere in grado di leggere carte topografiche, utilizzare dispositivi radio e sistemi GPS, gestire ricerche in zone ben delimitate e possedere nozioni di primo soccorso, sia per gli esseri umani che per gli animali, oltre a sviluppare un approccio empatico verso le persone in difficoltà.

Un elemento fondamentale per il successo di queste attività è la presenza di un campo base adeguatamente attrezzato, che fornisca un ambiente sicuro e idoneo per l’allenamento e la formazione continua degli operatori e dei loro cani. In questo contesto, la Tenuta Bellavista Insuese ha svolto un ruolo chiave, offrendo la propria struttura come campo base per l’Unità Cinofila Ricerca e Soccorso SVS. Il campo base per l’Unità Cinofila Ricerca e Soccorso SVS è intitolato a Luca Genovesi

La generosa disponibilità della Tenuta Bellavista Insuese consente agli operatori di svolgere le loro attività in un ambiente controllato e sicuro, replicando le condizioni reali delle operazioni di ricerca e soccorso. Questopermette loro di affinare le loro abilità e di essere pronti a rispondere in modo efficace a qualsiasi emergenza.

La partnership tra l’Unità Cinofila Ricerca e Soccorso SVS e la Tenuta Bellavista Insuese è un esempio eccellente di collaborazione tra settori diversi per il bene comune. Grazie a questa sinergia, la Protezione Civile è in grado di fornire un servizio sempre più efficace e tempestivo, garantendo la sicurezza e il benessere della comunità in caso di emergenza.

Il supporto della Tenuta Bellavista Insuese rappresenta un importante ritorno per la Protezione Civile SVS e dimostra quanto sia fondamentale il coinvolgimento della comunità e delle strutture private nella preparazione e nella risposta agli eventi di emergenza.

