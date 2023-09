Home

Alla Terrazza Mascagni arriva Articolo 33, festa dello sport. Tre giorni di eventi

2 Settembre 2023

Alla Terrazza Mascagni arriva Articolo 33, festa dello sport. Tre giorni di eventi

Livorno 2 settembre 2023 -Alla Terrazza Mascagni arriva Articolo 33, festa dello sport. Tre giorni di eventi

Dal 15 al 17 settembre 2023, la pittoresca Terrazza Mascagni a Livorno si trasformerà in un mondo di sport, salute e divertimento. Durante “ARTICOLO 33. FESTA DELLO SPORT”, gli appassionati di sport e i professionisti avranno l’opportunità di incontrare ospiti speciali di rilievo e avvicinarsi ad un’ampia gamma di attività sportive.

La presidente e il direttore della Confcommercio provinciale Francesca Marcucci e Federico Pieragnoli, insieme al presidente Confsport Confcommercio Damiano Bani, ideatore dell’iniziativa, invitano alla celebrazione dello sport e della salute, e a sostenere l’inclusione dello sport nell’Articolo 33 della Costituzione Italiana.

A Livorno dal pomeriggio di venerdì 15 settembre alle 20:00 di domenica 17, sulla splendida Terrazza Mascagni si alterneranno attività per grandi e bambini, con un programma ampio e variegato dedicato sia agli atleta esperti o ai curiosi.

Articolo 33 è stato realizzato in collaborazione con Strabilianti.

Arti marziali, kickboxing, pugilato, scherma, fitness, calcio, basket, pallavolo, volley, parkour, danza, pattinaggio, duello storico, fitness olistic; livekombat, bicicletta, yoga e yoga a raggi liberi, canoa, kayak. Le società e associazioni sportive allestiranno ring, tatami, pedane professionali, campi, circuiti e dance-floor per chi vorrà cimentarsi.

Non mancheranno i momenti propriamente formativi dedicati al benessere derivante dall’attività fisica (come l’incontro “Lo sport come strumento di prevenzione e lotta alle dipendenze giovanili”, o quello sui benefici dell’attività fisica nelle patologie cronico degenerative e reumatologiche) o i workshop per gli addetti ai lavori, come quello di sabato mattina sulla Riforma dello Sport.

Ospiti speciali porteranno con sé un bagaglio di esperienze e conoscenze straordinarie. Sono:

Stefano Maniscalco, karateka campione del mondo per 2 edizioni Seniores, 5 volte campione d’Europa; 17 campione italiano, 3 volte medaglia doro dei Giochi del Mediterraneo, medaglia d’argento ai World Games, medaglia di bronzo ai Combat Games.

Stefano Pantano, 3 volte campione del mondo a squadre di spada; ha partecipato ai Giochi olimpici di Seul e Barcellona. Ha conquistato 3 ori ed un argento alle Universiadi, 2 ori in Coppa Europa, ed è stato Campione italiano assoluto.

Aldo Montano, schermidore plurimedagliato ai Mondiali e alle Olimpiadi, noto per la sua medaglia d’oro alle Olimpiadi di Atene 2004.

Patrizia Saccà: atleta della Nazionale Paralimpica di Tennis-tavolo; medaglia di bronzo a squadre alle Olimpiadi di Barcellona del 1992. Insegna anche yoga a raggi liberi, una disciplina praticabile da tutti.

Angelo Carnemolla: psicologo e mental coach dello sport per la Federazione Italiana di Scherma.

Alla conferenza stampa di presentazione hanno partecipato il sindaco Luca Salvetti, il delegato provinciale CONI Gianni Giannone, la rappresentante di Sport e Salute Maria Cristina Daddi, il responsabile aziendale della Medicina dello Sport Carmine Di Muro, presidente del Comitato Strabilianti Michela Castellani oltre a numerosi referenti delle associazioni sportive e degli enti di promozione.

Confcommercio ringrazia i partner principali dell’iniziativa: Comune di Livorno e Regione Toscana per il patrocinio, Coni, Sport e Salute, Croce Rossa Livorno, nonché gli sponsor: Generali, Agenzia di Livorno via Cairoli Farmacia Farneti, Bettarini Autogru, Gigoni Arredamenti, Salus Itinere.

Un ringraziamento speciale a Surfer Joe, che organizza il cocktail party di venerdì sera e il dj set, e alla web radio La musica fa novanta che oltre ad occuparsi della musica, seguirà l’evento per i tre giorni.

Per ulteriori informazioni, compresi orari e dettagli specifici sulle attività, si veda la pagina Facebook Articolo 33. Festa dello Sport.

