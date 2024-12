Home

Alla Valle Benedetta arriva la Combriccola del Blasco

19 Dicembre 2024

Livorno 19 dicembre 2024 Alla Valle Benedetta arriva la Combriccola del Blasco

Proseguono le grandi cene-spettacolo presso l’antica trattoria Casa della Nella a Valle Benedetta,

(via Valle Benedetta 249) situata nel cuore delle colline livornesi alle pendici di Poggio Lecceta dove

natura, arte e storia sono splendide padrone di casa. Sabato 21 dicembre, dalle ore 20.30, ospiti

dal vivo in formazione acustica, la più longeva tribute band italiana e una delle più amate in

assoluto: LA COMBRICCOLA DEL BLASCO.

Nata nel 1990 nella provincia di Firenze, dalla passione sfrenata di Adamo Adams Paoletti per il più

grande rocker italiano, Vasco Rossi, nel corso di oltre 30 anni di carriera ha effettuato circa 3000

concerti esibendosi anche in prestigiosi contesti quali il Palalottomatica di Roma, il 70° Concorso

Nazionale “Miss Italia” a Salsomaggiore Terme e il Carnevale di Viareggio 2022 per suonare sul

carro dedicato a Vasco Rossi per i suoi 70 anni. Questo è il frutto di un grande passione,

professionalità e di una band che unisce una voce solista molto vicina a quella del rocker di Zocca

con musicisti di altissimo livello a cui, ogni tanto, si aggiungono partecipazioni Vip come Alberto

Rocchetti alla tastiera, Andrea Innesto al sax, Claudio Golinelli al basso e Maurizio Solieri e Riccardo

Mori alla chitarra: tutti musicisti di Vasco Rossi. L’ultimo anche recente ospitre presso Casa della

Nella. LA COMBRICCOLA DEL BLASCO è un marchio registrato®.

A partire dalle ore 20.30, la cena avrà come menu un antipasto a base di tagliere di cinghiale e un

secondo con stinco di maiale e patate arrosto. Una pinta di birra sarà un ottimo condimento!