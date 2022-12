Home

7 Dicembre 2022

All’Acquario di Livorno arriva la magia del Natale. Tutti gli eventi

Livorno, 7 Dicembre 2022

Con l’arrivo dell’Immacolata, anche quest’anno l’Acquario di Livorno inizia i festeggiamenti del Natale 2022 con un ricco programma di iniziative e attività per il largo pubblico, in particolar modo a tutti bambini e ragazzi per i quali il Natale rappresenta un appuntamento speciale di magia e sorpresa.

PRESEPI SOMMERSI – DALL’8 DICEMBRE 2022

Da giovedì 8 Dicembre 2022 fino all’8 Gennaio 20223 incluso, i visitatori potranno ammirare nelle vasche espositive dell’Acquario di Livorno una vera e propria rassegna di presepi originali sommersi: ceramica e terracotta i materiali ecosostenibili e non tossici utilizzati. I visitatori potranno vivere l’incanto e la magia del Natale.

LA MOSTRA PIUBLU TRASHART di Lions Club Livorno Host

Per tutto il periodo di festività Natalizie, coloro che desidereranno visitare l’Acquario di Livorno potranno ammirare lungo il percorso la mostra PIUBLU TRASHART di Lions Club Livorno Host: 20 opere raffiguranti la fauna marina e realizzate con materiali di recupero. La visione della mostra è vincolata al biglietto di ingresso alla struttura e proseguirà fino al 30 Giugno 2022.

La mostra, organizzata dal Lions Club Livorno Host e patrocinata dal Comune di Livorno, è una selezione della collezione del Lions Club International Distretto 108 LA, voluta dal Governatore Marco Busini durante la sua annata (2020-2021) e dal coordinatore distrettuale del dipartimento Ambiente Maurizio Giani. Tra le opere sono presenti quattro sculture realizzate dall’artista livornese Fabrizio Giorgi, tra i primi in Italia a lavorare nel filone della Trash Art.

Plastica, lattine, scarpe vecchie, pneumatici, scarti di ferro si plasmano per dare vita a pesci, meduse e mammiferi marini lungo il percorso acquariologico al piano terra dell’Acquario di Livorno e al primo piano nel rettilario della struttura, integrandosi simbolicamente tra le vasche per ricordarci quanto sia urgente, impattante e vicino il problema dei rifiuti. Per tale ragione le opere sono accompagnate da totem informativi, redatti dal coordinatore scientifico dell’Acquario di Livorno Giovanni Raimondi che in modo semplice e diretto, rivolgendosi al largo pubblico ed in particolare ai più piccoli, lanciano messaggi di buone pratiche e consigli per migliorare il nostro rapporto con l’ambiente, specialmente quello marino, ed imparare a rispettarlo e proteggerlo.

PORTA LA TUA LETTERINA PER BABBO NATALE, PER TE UN SIMPATICO OMAGGIO SILLABE

Un dono speciale che l’Acquario riserva quest’anno ai più piccoli a partire da giovedì 8 Dicembre, è la possibilità di spedire a Babbo Natale la propria letterina di Natale: i bambini a casa potranno scrivere i loro desideri e sogni e inviarli a Babbo Natale e ricevere in cambio un simpatico omaggio gentilmente offerto da Sillabe (fino ad esaurimento scorte) www.sillabe.it

L’iniziativa rientra nell’attenzione che da sempre Costa Edutainment pone verso i più giovani e le famiglie e che si completa con il proseguimento delle animazioni in compagnia della tartaruga e del percorso “Dietro le quinte” – svolte in collaborazione con la Soc. Coop. Aplysia – dedicate a bambini e famiglie con gli appuntamenti fino all’ 8 Gennaio 2023

ATTIVITA EDUTAINMENT: animazione, speech e dietro le quinte, ecco gli appuntamenti per le festività 2022

L’offerta dell’Acquario di Livorno si completa le speciali attività edutainment per famiglie con bambini grazie all’animazione “A spasso con la tartaruga” – in compagnia della mascotte la tartaruga – gli speech lungo il percorso e lo speciale percorso “Dietro le quinte”.

A Dicembre e Gennaio, queste attività saranno disponibili il sabato, la domenica ed i giorni festivi con i seguenti orari:

– Animazione “A spasso con la tartaruga”: ore 10.30 – Durata 1h – Incluso nel biglietto d’ingresso all’Acquario.

– Speciale percorso “Dietro le quinte”: ore 16.30 ed in altri orari (ore 12, ore 13.30 e ore 15) La partecipazione ha un costo di € 4,00 a persona (oltre al biglietto di ingresso per la visita alla struttura).

– Speech lungo il percorso: 4 speech al giorno (15’cad) alle 11.30 – 13.00 – 14.30 e 16.00 incluso nel biglietto di ingresso alla struttura.

Speciali Appuntamenti FESTIVITA NATALIZIE

A dicembre e per le festività natalizie, l’animazione “A Spasso con la tartaruga”, gli speech ed il percorso “Dietro le quinte” saranno disponibili nei giorni di seguito indicati:

Dicembre: 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 26, 28, 29, 30

Gennaio: 1, 5, 6, 7, 8

– tutti i sabato e domenica di Gennaio

Si segnala che queste attività non saranno disponibili solo nelle seguenti date:

– 24, 25, 27, 31 Dicembre 2022

– 2, 3 e 4 Gennaio 2022

Oltre a queste iniziative, l’Acquario di Livorno regala inoltre un’ampia varietà di emozioni e suggestione durante la visita della struttura a tutti i bambini e ragazzi: al piano terra il percorso acquariologico con una vasca dedicata al polpo, una vasca tattile ed un tunnel. Ed ancora, le due tartarughe verdi “Ari” e “Cuba”, gli squali pinna nera, il pesce Napoleone. Al primo piano, visibile uno spazio dedicato a insetti, i rettili e gli anfibi.

Apertura al pubblico: Speciale Immacolata e festività natalizia



Dall’8 all’11 Dicembre e 17 e 18 Dicembre apertura al pubblico dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso 17).

Dal 26 dicembre 2022 all’8 Gennaio 2023 inclusi la struttura sarà aperta al pubblico tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00 (ultimo ingresso 17) – Attenzione: la struttura resterà chiusa al pubblico nei giorni 24 e 25 dicembre

Ricordiamo che solo su prenotazione, per gruppi e scuole la struttura è aperta tutti i giorni dell’anno.

Per info su orari e prezzi, tel. 0586/269.111 (dal lunedì al venerdì, 8.30-13.00), info@acquariodilivorno.it – www.acquariodilivorno.it

Speciale promozioni scuole “Prenota 4 classi, 1 entra gratis”: per le scuole che effettueranno una prenotazione di 4 classi, per le visite nell’Anno Scolastico 2022/2023, la quarta classe (con il minor numero di studenti) avrà diritto alla gratuità sulla tariffa di ingresso all’Acquario di Livorno. Tutte le tariffe sono valide per i gruppi con minimo 15 ragazzi paganti. La promozione è valida esclusivamente per visite da effettuarsi nell’Anno Scolastico 2022/2023 . Non cumulabile con altre in corso.

Per info aggiornate su orari e prezzi, Tel. 0586/269.111 (lun-ven 8,30-13,00 info@acquariodilivorno.it www.acquariodilivorno.it – Per prenotazioni: booking@acquariodilivorno.it

