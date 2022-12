Home

All'acquario di Livorno da oggi i Cavallucci marini panciuti

26 Dicembre 2022

All’acquario di Livorno da oggi i Cavallucci marini panciuti

Livorno 26 dicembre 2022 – All’acquario di Livorno da oggi i Cavallucci marini panciuti

Proseguono le iniziative di Natale all’Acquario di Livorno, con una novità a partire dal 26 dicembre: la nuova vasca dei cavallucci marini panciuti, una delle più grandi specie di cavalluccio marino del mondo. Inoltre, fino all’8 gennaio i presepi sommersi nelle vasche espositive, la mostra PIUBLU TRASHART di Lions Club Livorno Host e gli appuntamenti con le attività edutainment.

DAL 26 DICEMBRE, ARRIVANO I CAVALLUCCI MARINI PANCIUTI

Il Natale porta una novità all’Acquario di Livorno per tutti i suoi visitatori: dal 26 dicembre infatti sarà visibile lungo il percorso espositivo una nuova vasca dedicata al cavalluccio marino panciuto (Hippocampus abdominalis).

Una delle più grandi specie di cavalluccio marino del Mondo, lungo fino a 35 cm, vive nelle acque temperate di Australia e Nuova Zelanda, preferibilmente nei fondali non superiori ai 50 metri di profondità, dove sono presenti praterie di alghe, piuttosto alte, alle quali si attacca in attesa delle prede.

Si ciba essenzialmente di piccoli crostacei planctonici o krill, che cattura col lungo muso piuttosto rapidamente e con grande mira. Il nome deriva dalle dimensioni dell’addome, molto pronunciato sia delle femmine che nei maschi, nei quali, durante il corteggiamento, viene gonfiato come un palloncino per attirarvi la femmina a deporci le uova.

Come per tutte le specie di cavalluccio marino, anche per il cavalluccio panciuto è il maschio ad avere il compito di incubare le uova fecondate fino al completo sviluppo degli avannotti, che saranno espulsi all’esterno dopo un mese a seguito di contrazioni lunghe e ripetute, fino al completo svuotamento del marsupio.

Questa specie elencata nell’Appendice II della CITES, è molto ricercata dalla medicina cinese in quanto gli esemplari essiccati possono servire come ricostituente o afrodisiaco

PRESEPI SOMMERSI – FINO ALL’8 GENNAIO 2022

Fino all’8 Gennaio 20223 incluso, i visitatori potranno ammirare nelle vasche espositive dell’Acquario di Livorno una vera e propria rassegna di presepi originali sommersi: ceramica e terracotta i materiali ecosostenibili e non tossici utilizzati. I visitatori potranno vivere l’incanto e la magia del Natale.

LA MOSTRA PIUBLU TRASHART di Lions Club Livorno Host

Coloro che visiteranno l’Acquario di Livorno nelle feste natalizie potranno ammirare lungo il percorso la mostra PIUBLU TRASHART di Lions Club Livorno Host: 20 opere raffiguranti la fauna marina, realizzate con materiali di recupero. La visione della mostra è vincolata al biglietto di ingresso alla struttura e proseguirà fino al 30 Giugno 2022.

La mostra, organizzata dal Lions Club Livorno Host e patrocinata dal Comune di Livorno, è una selezione della collezione del Lions Club International Distretto 108 LA, voluta dal Governatore Marco Busini durante la sua annata (2020-2021) e dal coordinatore distrettuale del dipartimento Ambiente Maurizio Giani. Tra le opere sono presenti 4 sculture dell’artista livornese Fabrizio Giorgi, tra i primi in Italia a lavorare nel filone della Trash Art.

Plastica, lattine, scarpe vecchie, pneumatici, scarti di ferro si plasmano per dare vita a pesci, meduse e mammiferi marini lungo il percorso acquariologico al piano terra dell’Acquario di Livorno e al primo piano nel rettilario della struttura, integrandosi simbolicamente tra le vasche per ricordarci quanto sia urgente, impattante e vicino il problema dei rifiuti. Per tale ragione le opere sono accompagnate da totem informativi, redatti dal coordinatore scientifico dell’Acquario di Livorno Giovanni Raimondi che in modo semplice e diretto, rivolgendosi al largo pubblico ed in particolare ai più piccoli, lanciano messaggi di buone pratiche e consigli per migliorare il nostro rapporto con l’ambiente, specialmente quello marino, ed imparare a rispettarlo e proteggerlo.

Apertura al pubblico: Speciale festività natalizie

Dal 26 dicembre 2022 all’8 Gennaio 2023 inclusi la struttura sarà aperta al pubblico tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00 (ultimo ingresso 17) Attenzione: la struttura resterà chiusa al pubblico nei giorni 24 e 25 dicembre

Ricordiamo che solo su prenotazione, per gruppi e scuole la struttura è aperta tutti i giorni dell’anno.

Per info su orari e prezzi, Tel. 0586/269.111 (lun-ven 8,30-13,00)

