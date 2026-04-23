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Dama - Scacchi

All’acquario di Livorno il memorial dama italiana

Dama - Scacchi

23 Aprile 2026

All’acquario di Livorno il memorial dama italiana

Livorno 23 aprile 2026

Torna a Livorno un grande evento legato alla disciplina della dama. Appuntamento domenica 26 aprile presso l’Acquario Comunale della città, che gentilmente ospita il Circolo Damistico Livornese, organizzatore dell’evento. Ricordiamo che i damisti livornesi si ritrovano presso il Circolo Carli a Salviano, dove sono accolti con calore dai Dirigenti e dalle gentili Signore che gestiscono il Bar.

Si tratta del Memorial intitolato a tre concittadini che, nel lontano e nel recente passato, tanto hanno dato al damismo labronico: 1) Mario Luigi Gazzetti, grande problemista, fondatore nel 1925 (101 anni fa!) del primo Circolo Damistico Livornese, all’Ardenza ; 2) Mauro Giusti, ottimo giocatore e riconosciuto come il più grande collezionista italiano di libri di dama e scacchi; ha fornito, gratuitamente, materiale a giocatori di mezzo Stivale. Impegnato inoltre, assieme al Maestro Gianfranco Borghetti, nell’organizzazione di grandi eventi svolti nella nostra città, ivi compresi match mondiali; 3) infine Paolo Blandina, un grande appassionato e sostenitore del Circolo, sempre presente a qualsiasi evento fosse organizzato.

Se questo torneo viene svolto, gran parte del merito è degli sponsor che hanno contribuito alle spese occorrenti. Pertanto il Circolo Damistico Livornese intende ringraziare l’amico Sandro Canaccini, l’oreficeria Susy Lunghi di via Provinciale Pisana, Crossover Energie per lo sviluppo, Pizzeria Il Ventaglio di via Grande (sponsor storico del damismo livornese), la Noteum Associazione di promozione sociale di Foggia, Linea Uomo Donna di via Buozzi a Stagno, la FID Federaziona Italiana Dama, le famiglie dei tre damisti ricordati, nonché singoli damisti per le loro donazioni. Infine un ringraziamento particolare alla Direzione dell’Acquario per la disponibilità e cortesia.

Al Memorial saranno presenti molti dei migliori giocatori italiani. Come noto Livorno è considerata la “Culla della dama”, e il suo dominio è incontrastato. Non solo è in Italia la città col maggior numero di titoli conquistati, ma addirittura è l’unica città dei 5 Continenti ad avere 2 Campioni del Mondo: Matteo Bernini e Michele Borghetti. Il primo, 38 anni, attuale detentore di due titoli iridati è la star mondiale del momento e, sicuramente, anche del futuro; Michele Borghetti è unanimemente considerato, risultati alla mano, il miglior giocatore nella storia della Federazione Italiana, fin dalla sua fondazione nel 1924. Nel suo curriculum infinito di record e titoli (fra i quali 4 iridati!), risalta il record mondiale “bendato” contro 23 avversari affrontati in simultanea. Record che nessuno al mondo è riuscito a battere da quando è stato stabilito nel lontano 18 agosto 2003.

Negli ultimi anni ha quasi abbandonato l’attività agonistica, dedicandosi all’insegnamento.Evidentemente con ottimi risultati: i suoi giovanissimi allievi hanno già conquistato ben 7 titoli italiani, oltre ad una serie notevole di podi. Tre titoli tricolori vinti con Andrea Palumbo, 13 anni, di cui 1 assoluto a squadre; altri 3 titoli tricolori giovanili con Giulio Damari, appena 8 anni e 1 con sua sorella Anna Damari, appena 10 anni! Ma la famiglia Damari ha anche un’altra figlia, Clara, che a soli 12 anni e mezzo è vicecampionessa italiana femminile e che, a maggio, farà parte della nazionale femminile che andrà in Francia a disputare il Mondiale a squadre. Altri giovani alievi del Gran Maestro Michele Borghetti, che lasciano intravedere futuri prossimi successi, sono il dodicenne Giacomo Paolini e Annalisa Mazzoncini, 10 anni appena compiuti. La loro passione e dedizione al gioco lasciano intravedere molte soddisfazioni.

Ma Livorno, al giorno d’oggi, vanta anche altri due grandi rappresentanti di questo ambiente: il Maestro Franco Manetti, che detiene due record, uno numerico e uno temporale. Ha infatti vinto ben 16 Campionati italiani a squadre sui 18 totali conquistati da Livorno. Da considerare che dopo i 18 di Livorno vengono i 4 (sì, proprio quattro!) di Savona e i 3 di Lecce e Foggia; Manetti inoltre ha stabilito un record che difficilmente sarà battuto, se non da lui stesso. Ha vinto il primo campionato a squadre nel 1964, appena 16enne, e l’ultimo, per ora, nel 2025, a 61 anni di distanza, alla bella età di 77 anni! Ma continua a giocare, per cui … Abbiamo infine Gianfranco Borghetti, Arbitro Internazionale, facente parte della categoria fin dal 1961, Campione Italiano sia a dama italiana che internazionale, Presidente del Circolo Damistico livornese per oltre 30 anni e organizzatore di grandi eventi damistici, nonché Dirigente Nazionale per alcuni anni.