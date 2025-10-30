Allagamenti evitabili a Livorno: “le fogne funzionano, basterebbe raccogliere le foglie” (Video)

Home

30 Ottobre 2025

Allagamenti evitabili: “Le fogne funzionano, ma bastava raccogliere foglie e rami”

Un lettore ci scrive per segnalare un problema tanto semplice quanto ricorrente: gli allagamenti che si formano in città durante le piogge intense non dipendono sempre dal cattivo funzionamento delle fogne, ma spesso da una scarsa manutenzione delle strade.

Nel video che accompagna la segnalazione, girato in piazza Matteotti all’angolo con via Roma; si vede chiaramente come la caditoia funzioni perfettamente. Riesce infatti a drenare l’acqua proveniente anche da viale Montebello e via Roma, ma quando le piogge trascinano foglie, aghi di pino e rami, questi finiscono per coprire le griglie e impedire il deflusso dell’acqua.

Il risultato è un piccolo “lago” che in pochi minuti raggiunge circa 15 centimetri di profondità, soprattutto in prossimità del passaggio pedonale. È bastato l’intervento di un cittadino che, armato solo di buona volontà, ha liberato la caditoia per far defluire completamente l’acqua in meno di un minuto.

Tuttavia, come testimonia lo stesso lettore, dopo pochi istanti la griglia era di nuovo quasi ostruita da residui vegetali, segno che il fenomeno tende a ripetersi finché qualcuno non interviene nuovamente.

“Il verde cittadino è una risorsa — scrive il lettore — ma ha bisogno di cura costante, non solo nel nutrire le piante ma anche nel mantenere pulite le strade da foglie e rami caduti”.

Un richiamo al buon senso e alla manutenzione ordinaria, che spesso può fare la differenza tra una strada percorribile e un allagamento evitabile.

