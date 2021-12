Home

27 Dicembre 2021

Allagamenti, via Cimarosa riaperta al traffico

Livorno, 27 dicembre 2021

AGGIORNAMENTO ORE 18.30

Grazie al lavoro congiunto di Polizia Municipale, Protezione Civile Comunale e Avr che ha provveduto a pulire le caditoie, la situazione è tornata alla normalità. La strada adesso è aperta

A causa della forte pioggia di oggi pomeriggio che ha riversato in poco tempo 32mm d’acqua ha causato l’allagamento di un tratto di via Cimarosa all’incrocio con via di Salviano. La polizia Municipale è intervenuta sul posto ed ha chiuso la strada

