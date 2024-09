Ambiente

12 Settembre 2024

Question Time in Consiglio Comunale: Allagamenti alla Discarica di Limoncino, Sindaco Salvetti Risponde

Livorno 12 settembre 2024 – Allagamento discarica di Limoncino, Salvetti risponde al question time di Sorgente (M5S)

Nel corso del Consiglio Comunale di Livorno, è stato affrontato il delicato tema della discarica di Limoncino, che dopo le intense piogge recenti si è completamente allagata. Le immagini circolate sui social, e diffuse anche dal comitato No Discarica, hanno sollevato preoccupazioni tra i cittadini e in ambito istituzionale. Il consigliere pentastellato Stella Sorgente ha sollevato la questione con un question time, chiedendo al sindaco e alla giunta se il Comune di Livorno stesse monitorando la situazione.

La risposta del sindaco Luca Salvetti è stata chiara e puntuale. Il primo cittadino ha confermato di essere stato informato direttamente dal comitato No Discarica riguardo alle immagini allarmanti dell’allagamento. “Abbiamo attivato immediatamente i nostri contatti con Arpat e inviato una lettera all’assessore regionale Monia Monni”, ha dichiarato Salvetti.

In merito alla richiesta di intervento, Arpat ha confermato al Comune di Livorno che il materiale presente nella vasca numero due della discarica è stato sigillato dai gestori della struttura e, al momento, non risulta esposto a rischio di contaminazione. Tuttavia, Arpat ha anche garantito un ulteriore controllo alla luce delle condizioni meteorologiche estreme degli ultimi giorni. Questo monitoraggio sarà essenziale per valutare la sicurezza dell’intera area e il rischio potenziale di contaminazione della vasca numero uno.