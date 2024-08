Home

Livorno, 19 agosto 2024 – Allagamento sottopasso, per i “Pensionati Cgil” la situazione non cambia malgrado le promesse di Salvetti

Il sottopasso di via Firenze ritorna alle cronache a causa del maltempo che ha colpito ieri Livorno, maltempo peraltro annunciato da giorni. Il sottopasso si è subito allagato dopo un’ora di nubifragio e il vento ha procurato abbattimenti alla vegetazione di alto e medio fusto. Cosa non ha funzionato nel sistema di emergenza ? Ricordiamo che il sindaco Luca Salvetti appena eletto al primo mandato si dichiarò subito attento a questa problematica e pronto a impegnarsi affinché in via Firenze non si verificassero più intoppi di questo genere.

Malgrado le promesse, il sottopasso continua puntualmente ad allagarsi: tutto ciò è inaccettabile. Auspichiamo che sulla questione siano fornite spiegazioni concrete.

Ci preme infine tributare un plauso a tutta la Protezione civile per il lavoro effettuato al fine di tamponare i disagi legati a questo ennesimo caso di allagamento.

Roberto Terreni

delegato di comunità Spi-Cgil quartieri nord Livorno