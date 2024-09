All’alba tenta furto di scooter: ‘Facevo esperimenti’, denunciato minore, ‘esperimento fallito’

Home

21 Settembre 2024

Nella mattina di giovedì, gli agenti della Polizia di Stato di Livorno sono intervenuti per identificare e denunciare in stato di libertà il presunto autore di tentato furto di scooter.

Intorno alle 6.00 del mattino gli agenti delle Volanti si sono recati in Piazza della Vittoria a seguito della segnalazione da parte di una donna. La donna riferiva che due ragazzi avevano tentato di rubare lo scooter del padre parcheggiato in strada, danneggiando il bauletto ed il bloccasterzo dello stesso.

Poco prima infatti, la donna, vedendo due uomini armeggiare sullo scooter del padre, aveva urlato nei loro confronti, chiedendo che cosa stessero facendo. Immediatamente, uno di questi si dava alla fuga, mentre l’altro rimaneva nei pressi della piazza.

Gli agenti delle Volanti, giunti prontamente in Piazza della Vittoria, riuscivano ad intercettare il presunto autore del fatto.

Per i fatti descritti, il minore (con precedenti di Polizia per ricettazione) veniva dapprima identificato presso gli Uffici della Questura e poi denunciato in stato di libertà per tentato furto aggravato in concorso.

Il minore rigettava le accuse, dichiarando che stava soltanto facendo esperimenti sullo scooter.