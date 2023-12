Home

12 Dicembre 2023

All’Approdo presentazione del libro “Indietro non si torna” di Monica Romano

Livorno 12 dicembre 2023 – All’Approdo presentazione del libro “Indietro non si torna” di Monica Romano

Sabato 16 dicembre torna la nostra rassegna letteraria a cura dell’associazione Arcigay Livorno: “Cittadinə queer. Libri e parole”.

Il primo appuntamento di quest’anno si terrà, alle 18, in collaborazione e presso L’Approdo Centro Ascolto Lgbtq+ (nei locali del Cred e Ciaf, 2 piano) con la presentazione del libro “Indietro non si torna. Il lungo cammino dei diritti civili delle persone LGBT+ in Italia. Una storia personale, una battaglia politica” di Monica Romano, attivista, politica, scrittrice e prima persona transgender eletta in consiglio comunale a Milano.

di Monica Romano

