Cecina Livorno 18 ottobre 2024 – Allarme a Cecina: Variante Chiusa, scuole e asili evacuati in attesa della piena

Alle ore 12 il fiume Cecina ha superato i 10 metri alla Steccaia ed è stato attivato il Coc (Centro Operativo Comunale).

Evitare di sostare nei seminterrati, nei sottopassi, sui ponti e lungo gli argini. Nelle prossime ore la piena transiterà nel tratto di Cecina e la situazione verrà costantemente monitorata e aggiornata. Nelle zone lungofiume, in particolare lato nord, è raccomandato di restare ai piani superiori e mttere in sicurezza i piani terra.

CHIUSA LA VARIANTE AURELIA TRA CECINA E CECINA NORD.

Chiusa via Curtatone a Cecina

SCUOLE

Scuola primaria Collodi a Marina e asilo Aquilone

Decisa la chiusura anticipata alle ore 13.30.

La scuola sta provvedendo ad avvisare i genitori.

Per chi fosse impossibilitato a andare a prendere i figli è stato predisposto un servizio di presa in carico da parte del Comune presso l’auditorium di via Verdi.

Per info rivolgersi alla scuola o alla segreteria del Comune 05866111235

Istituto Polo Catteno sede Magona

Disposta chiusura anticipata alle ore 14.

PER TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO ORDINANZA DI CHIUSURA DALLE ORE 15