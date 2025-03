Home

ALLARME: ALLONTANARSI DALLE AREE LIMITROFE AL CANALE DELLO SCOLMATORE

14 Marzo 2025

Allerta rossa per rischio idraulico del reticolo principale relativamente al bacino dello Scolmatore: E’ appena giunta una comunicazione del Genio Civile del Valdarno Inferiore che preannuncia l’apertura delle cateratte del canale Scolmatore del fiume Arno, quindi si rende necessario allontanarsi dalle aree limitrofe al canale stesso

Fino a domani alle 23.59 allerta arancio per temporali forti, sospesa l’attività didattica

Il Centro Funzionale regionale ha emesso un’allerta rossa valida anche per il territorio di Livorno per rischio idraulico del reticolo principale, che sul territorio comunale interessa il bacino dello Scolmatore dalle ore 12.00 di oggi fino alle 14.00 di domani sabato 15 marzo.

La Protezione Civile comunale ha aperto il COC alle ore 12.00 e ha disposto tutte le operazioni di allertamento sul territorio, anche con il supporto del volontariato di Protezione Civile e con la Polizia Municipale.

E’ appena giunta una comunicazione del Genio Civile del Valdarno Inferiore che preannuncia l’apertura delle cateratte del canale Scolmatore del fiume Arno, quindi si rende necessario allontanarsi dalle aree limitrofe al canale stesso.

E’ in corso inoltre fino alle 23.59 di domani sabato 15 marzo un’allerta arancio per temporali forti e fino alle 12.00 di domani 15 marzo allerta meteo arancio per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore.

Il Sindaco ha emesso un’ordinanza con la quale ha disposto la chiusura anche per domani:

◦ di tutte le scuole di ogni ordine e grado;

◦ dei servizi educativo-scolastici pubblici e privati;

◦ dei centri ludotecari comunali;

◦ dei centri diurni;

◦ dei parchi;

◦ dei cimiteri; la chiusura al pubblico:

◦ del canile comunale fino alla vigenza dell’allerta arancio e rossa.