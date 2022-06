Home

Cronaca

Allarme bomba, intervengono gli artificieri, nello zaino: costume e asciugamano

Cronaca

19 Giugno 2022

Allarme bomba, intervengono gli artificieri, nello zaino: costume e asciugamano

Livorno 19 giugno 2022 – Allarme bomba, intervengono gli artificieri, nello zaino: costume e asciugamano

E’ scattato l’arme bomba davanti alla Questura intorno alle ore 13.30 per uno zaino posizionato in terra in via della Banca vicino all’angolo con via San Giovanni

Sul posto è intervenuta una volante della polizia e i vigili del fuoco. Successivamente sono arrivati anche gli artificieri che hanno fatto esplodere lo zaino.

Fortunatamente si è trattato di un falso allarme bomba, all’intern dello zaino c’erano infatti asciugamani e costume da mare

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin