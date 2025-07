Home

18 Luglio 2025

Livorno 18 luglio 2025 Allarme bomba su traghetto Grimaldi, scatta la maxi emergenza in porto a Livorno

Momenti di apprensione nel porto di Livorno nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 18 luglio, a causa di un allarme bomba scattato intorno alle 18.30. L’allerta sarebbe partita dopo una telefonata giunta agli uffici della compagnia di navigazione Grimaldi Lines. La compagnia annunciava la presenza di un ordigno a bordo del traghetto Zeus Palace, arrivato da Palermo e ormeggiato in Darsena Toscana.

Immediata la reazione delle autorità. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Guardia Costiera e della Polizia di Stato, insieme ai mezzi di soccorso della Misericordia di Antignano e della Croce Rossa, pronti ad affrontare qualsiasi scenario in attesa dell’arrivo degli artificieri. Le operazioni si stanno svolgendo in un clima di massima allerta, seguendo il protocollo previsto in caso di minaccia esplosiva.

Al momento l’area resta sotto stretta sorveglianza, con un piano di sicurezza attivato a tutela dei passeggeri, dell’equipaggio e del personale portuale. Non sono ancora noti ulteriori dettagli circa la fondatezza della minaccia, ma si spera che possa trattarsi soltanto di un falso allarme.

Le autorità stanno procedendo con le verifiche del caso. I passeggeri, al momento, rimangono in attesa di notizie. La navigazione verso la Sicilia è sospesa fino al termine dei controlli.

Nella foto la nave Zeus Palace tratta da wikipedia @Di Jacopo Tofani – Opera propria, CC BY 4.0