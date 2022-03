Home

Allarme bomba terminato per un trolley abbandonato

7 Marzo 2022

Livorno 7 marzo 2022

Strade chiuse e passaggio di pedoni interdetto questa mattina per un allarme bomba in viale degli Avvalorati, angolo con via della Madonna

Sul posto la municipale che ha chiuso la via e deviato il traffico, i vigili del fuoco, polizia e artificieri

A notare un trolley abbandonato in fondo alla rampa che conduce in Provincia, in via degli Avvalorati lato via della Madonna e ad insospettirsi è stata una dipendente della Provincia di Livorno che ha dato l’allarme.

Il trolley che fortunatamente non conteneva nessun ordigno al suo interno è stato fatto brillare dagli artificieri intorno alle ore 13 e la situazione nella zona è tornata alla normalità

