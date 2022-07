Home

Allarme hacker all’Agenzia delle Entrate, Sogei: “nessun attacco”. Escluso furto di dati e riscatto, ma pm Roma avviano un’indagine

26 Luglio 2022

Roma 26 giugno 2022 – Allarme hacker all’Agenzia delle Entrate, Sogei: “nessun attacco”. Escluso furto di dati e riscatto, ma pm Roma avviano un’indagine

Non c’è stato nessun cyberattacco all’Agenzia delle Entrate, ne’ sono stati sottratti dati. Dai primi rilievi, sarebbe sia stato hackerato il profilo di un professionista ma senza riuscire a ‘bucare’ fino ai dati pubblici dell’Agenzia delle Entrate.

Dopo una giornata di allarme e di accertamenti la Sogei, società pubblica che gestisce la piattaforma informatica dell’amministrazione finanziaria, esclude così il peggio:

“Dalle prime analisi effettuate – informa – non risultano essersi verificati attacchi cyber né essere stati sottratti dati dalle piattaforme ed infrastrutture tecnologiche dell’Amministrazione Finanziaria”.

Si esclude quindi la breccia attraverso cui, secondo le prime informazioni, sarebbero stati sottratti all’amministrazione 78 giga di dati.

Le informazioni personali dei contribuenti italiani, dunque, sarebbero al sicuro. Ma nonostante questo le autorità e le forze dell’ordine proseguono gli accertamenti e la Procura di Roma ha avviato un’indagine.

Sul banco degli imputati la ‘cyber gang’ LockBit, un gruppo di hacker che alcuni ritengono operi per la Russia e che è attivo a livello mondiale nelle attività di ransonwere, cioè il virus che limita l’accesso del dispositivo che infetta richiedendo un riscatto per rimuovere la limitazione.

Il gruppo, secondo le indiscrezioni circolate, avrebbe chiesto infatti un riscatto di 5 milioni all’Agenzia delle Entrate per rilasciare i dati, e avrebbe minacciato di pubblicarli in rete se non fossero arrivati i soldi.

