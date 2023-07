Home

17 Luglio 2023

Lillatro (Rosignano Solvay, Livorno) 17 luglio 2023 -Lillatro: Allarme insetti a Solvay, trovato focolaio di Cerambicide dal collo rosso. Ispettori fitosanitari già al lavoro sul territorio

Nelle scorse settimane, il Servizio Fitosanitario della Regione Toscana ha rinvenuto nel Comune di Rosignano Marittimo, e più precisamente il zona Lillatro a Rosignano Solvay, un focolaio di Cerambicide dal collo rosso (Aromia bungii) uno tra i 20 organismi più pericolosi per le piante tra quelli indicati dall’Unione Europea.

L’insetto è innocuo per l’uomo ma molto dannoso per le piante del genere prunus spp (albicocco; pesco; ciliegio; susino ecc..) e pertanto è necessario evitarne la diffusione.

Già dal momento del rinvenimento, il Servizio Fitosanitario regionale è al lavoro sul territorio comunale per le verifiche del caso, tramite sopralluoghi in aree pubbliche e private. Si informa che gli ispettori fitosanitari, dotati di tesserino di riconoscimento ufficiale, hanno facoltà di accedere ai luoghi dove si trovano le piante da sottoporre a controllo.

Il Servizio Fitosanitario della Regione Toscana, nel rispetto della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1503; fornirà tutte le indicazioni necessarie per combattere questo pericoloso organismo nocivo degli alberi da frutta. E’ necessaria la collaborazione di tutti. Infatti, per non perdere informazioni preziose sulla malattia e smaltire correttamente le piante infestate, è importante segnalare tempestivamente i casi sospetti al;

servizio fitosanitario regionale:

scrivendo una mail a Aromia.bungii@regionne.toscana.it oppure telefonando ai numeri 055 4385395 – 337 1243630.

Per maggiori informazioni si rinvia al link di seguito: https://www.regione.toscana.it/-/primo-focolaio-in-toscana-di-cerambicide-dal-collo-rosso“

