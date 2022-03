Home

29 Marzo 2022

All’asta condominio costruito con progetto pubblico-privato, Asia Usb: “progetti fallimentari”

Livorno 29 marzo 2022

All’asta le abitazioni del condominio in via Giolitti. Le abitazioni sono costruite su terreno comunale, vennero usati fondi regionali e gli appartamenti sono stati destinati ad edilizia popolare a canoni concordati

L’azianda che nell’operazione immobiliare ha costruito due condomini, uno l’ha venduto, e l’altro lo ha dato in locazione a canone concordato. A seguito di investimenti fatti, una banca per rientrare del debito dell’azienda ha pignorato i suoi beni compresi appunto gli appartamenti di via Giolitti a canone concordato

Praticamente si vendono all’Asta degli appartamenti costruiti in parte con finanziamenti pubblici e su un terreno di proprietà del Comune. Poi col ricavato dell’asta saranno indennizzati il Comune per il terreno e la Regione per i contributi.

Sicuramente l’indennizzo non sarà mai pari al valore del terreno e al totale degli importi versati come contributi.

Praticamente questo è il fallimento di una ideologia di costruzioni “di case popolari” tra pubblico e privato. Forse sarebbe stato meglio continuare a costruire case con il vecchio metodo di edilizia popolare invece di usare queste nuove forme, visto che poi alla fine poi si perdono contributi e terreni oltre a dover spendere altri soldi per le sistemazioni di queste famiglie che non sono morose e che hanno avuto la casa tramite l’assegnazione di un bando pubblico

