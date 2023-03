Home

Cronaca

All’asta un NFT dell’artista livornese Igor MIG Macera

Cronaca

14 Marzo 2023

All’asta un NFT dell’artista livornese Igor MIG Macera

Livorno 14 marzo 2023

IGOR “MIG” MACERA ALL’ASTA UN SUO NFT

Sabato 18 marzo , la prestigiosa casa d’aste toscana FABIANI ARTE, apre le sue porte all’arte digitale, mettendo all’asta per la sua prima volta un’opera fisica abbinata ad un NFT dell’artista Igor “mig” Macera, salendo il secondo gradino del podio, nella storia dell’arte, anticipata di qualche mese, dalla famosissima Christie’s .

L’opera datata 2017 è l’evoluzione di un percorso artistico denominata AERODINAMICA ACROBATICA RELATIVA, dove l’artista, pilota acrobatico nella vita reale, associa le sue evoluzioni nel cielo alla teoria della relatività di Einstein. Un connubio di varie stili e movimenti artistici, che rendono le opere di Igor Macera uniche nel panorama internazionale.

Acquistando l’opera fisica, si viene in possesso anche del file jpg, rappresentante la stessa opera , ma in tecnica anaglifa e visibile completamente 3d utilizzando dei semplici occhiali con le lenti rosso-blu. L’immagine jpg (contenuta nel dvd), una volta caricata su qualsiasi piattaforma di vendita NFT, è pronta per essere venduta, scambiata o ceduta digitalmente.

Entrambe le opere sono accompagnate da certificati digitali della blockchain, parte del ricavato sarà devoluto all’associazione “https://www.associazionegiaknuotatorevolante.it/” nata per portare avanti i valori e le passioni (nuoto, volo, equitazione, studio e musica) del giovanissimo atleta, prematuramente scomparso, Giacomo Di Napoli.

L’associazione aiuta atleti disabili e non, a raggiungere i propri obiettivi sportivi, supportandoli nei loro sforzi e accompagnandoli nell’impegnativo percorso atletico.

CLICCA QUI PER PARTECIPARE ALL’ASTA:

https://www.fabianiarte.com/it/asta-0103/macera-igor-mig-igor-mig-macera-aerodinamica-acrobatica-relativa-55412?fbclid=IwAR3BLJkiFWhH7SH8DlWjqUj5NQ5KyNsdNVLVyxwJPicM8p8ZP9fJg8MXvB0

—

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin