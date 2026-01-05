Alle Fonti del Corallo c’è la “Befana a canestro”

Home

5 Gennaio 2026

Livorno 5 dicembre 2025 Alle Fonti del Corallo c’è la “Befana a canesto”

In una città come Livorno, in cui ogni giorno lo sport viene praticato a qualsiasi livello da migliaia di persone e, soprattutto in questi ultimi anni, da tantissimi appassionati di basket, anche la Befana 2026 avrà modo di presentarsi in un contesto particolarmente sportivo piuttosto insolito. Per il terzo anno consecutivo, infatti, le hall del centro commerciale Fonti del Corallo” ospiteranno martedi pomeriggio dalle 16 alle 19 la “Befana a…canestro!”, ovvero giochi, animazione, musica, sport e solidarietà. La Befana delle “Fonti” sarà la protagonista, assieme alle sue Miss-aiutanti befana, di una gran festa del basket labronico, con il coinvolgimento di tutti gli atleti “LEONI AMARANTO” dell’U.S. LIVORNO BASKET (la più antica società di pallacanestro livornese ancora in attività) e con la partecipazione di tutti gli appassionati della “palla a spicchi” livornesi, che potranno tirare a canestro e partecipare a giochi e a divertenti esercizi di allenamento. Sarà montato un canestro in area food e saranno tracciati percorsi speciali; sono attese divertenti sfide a suon di canestri, sempre naturalmente sotto lo sguardo attento della bella Befana e delle sue aiutanti, che elargiranno a tutti dolciumi, caramelle e…carbone.

L’animatore e vulcanico presentatore Alby coordinerà l’evento in cui non mancheranno la musica con Nike D.J, balli di gruppo con Bianca e la Dance Master Young, oltre alle coreografie delle Lady Single Dance.

Un evento per tutta la famiglia, che rivestirà anche un carattere sociale e di solidarietà. L’appuntamento con la Befana a Fonti del Corallo, infatti, fortemente voluto dalla direzione del Centro e promosso dalle ACLI Livorno e dalla Cronosax Asd U.S.Acli Spettacolo & Sport, dedicherà anche attimi di riflessione e momenti solidali grazie alla presenza, con un loro stand, delle associazioni aderenti al progetto “In Cammino con Noi”, ovvero la AIPD (Associazione italiana persone down), AUTISMO LIVORNO e VOLARE SENZ’ALI, realtà livornesi operative nella tutela dei bambini, dei ragazzi e adulti con gravi disabilità, alle quali verrà consegnato a fine evento, dalla direzione del Centro Commerciale, un contributo a sostegno della loro encomiabile attività.

Un pomeriggio, in sostanza, tutto da vivere con una insolita Befana sportiva (forse l’unica in Italia…), che per un giorno volerà con la sua scopa sul mondo del basket livornese, per chiudere le festività natalizie con il sorriso, il divertimento e la valorizzazione dell’operato di tante associazioni di volontariato.

“Palla a 2” intorno alle 16, fino alle 19.