26 Ottobre 2023

Castiglioncello (Rosignano, Livorno) 26 ottobre 2023

“Alle Spianate un laghetto o un mare di chiacchiere? ” l’intervento di Stefano Scarascia – Capo Gruppo in Consiglio Comunale di Fratelli d’Italia Rosignano Marittimo

“La situazione del “Laghetto delle Spianate” è emblematica di come l’attuale Giunta e la maggioranza del PD che la sostiene intendano l’amministrazione dei beni pubblici e la gestione del tanto denaro loro affidato.

Nel lontano novembre del 2019, ad inizio legislatura, chiesi conto e ragione della situazione di grave degrado ed abbandono del Laghetto delle Spianate e del relativo comprensorio. Nella risposta dell’Assessore alla mia interpellanza si legge; “…a bilancio ci sono le somme che sono riferite ad una sistemazione e a una messa a norma complessiva dell’area….” … ” …per poi, probabilmente, ripubblicare un bando per l’assegnazione in concessione per la gestione dell’area.”

Da notare che ” …lo studio di natura idraulica…” presupposto delle necessarie opere fu commissionato e pagato negli anni precedenti al 2019 (non si sa quando di preciso e quanto è costato, questi dati non vennero forniti).

Passano tre anni, siamo a novembre del 2022. la questione viene riportata da Scarascia in Consiglio Comunale per sapere; in quali tempi si prevede che il laghetto possa tornare finalmente ad essere restituito alla fruibilità dei cittadini e dei turisti e con quali modalità si intende procedere.

L’Assessore ai Lavori Pubblici risponde con l’onestà intellettuale che gli riconosco, – dichiara Scarascia che prosegue: – “ma dice anche che; i lavori non sono affatto terminati e che occorrono altri interventi. L’Assessore al Patrimonio risponde che << … dopo la messa in sicurezza ai lavori… si provvederà a un bando di gara per la valorizzazione del bene pubblico… >>.

Passa un altro anno, e siamo a fine ottobre 2023. Le condizioni del “Laghetto delle Spianate” sono sicuramente peggiori del novembre 2019, perché sono state omesse anche le manutenzioni ordinarie per mantenere un minimo decoro.

Del bando di gara non si hanno notizie, quindi i lavori non sono ancora terminati.

I cittadini aspettano, nauseati ed increduli, e si domandano se tutto ciò sia un film comico o realtà.

A Rosignano, nel Palazzo del potere rosso, regna la tracotanza di chi gestisce l’amministrazione non per il bene comune ma solo per il controllo del consenso. E’ evidente che l’opera di cui si parla non è utile per il tornaconto elettorale e allora? Allora si chiacchera e non si fa, sono passati cinque anni! Questo è un dato certo!

Della questione si è cominciato a parlare, a deliberare e a spendere prima del 2019, a fine del 2023 siamo ancora a “caro amico ti scrivo”.

Ma è costato ai cittadini e quando ancora costerà in denaro, degrado ed insicurezza dei luoghi?”

Tutte le frasi tra virgolette sono riportate dai verbali ufficiali delle sedute del Consiglio Comunale, ( 28 novembre 2019 e 29 novembre 2023).

