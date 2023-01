Home

27 Gennaio 2023

Alleanze col PD, BL: “Mirabelli e l’immaginario soliloquio” “Salvetti non sa con chi parlare? Noi siamo in consiglio comunale”

Livorno 27 gennaio 2023

L’intervento di Buongiorno Livorno in merito alle dichiarazioni su alleanze apparse sulla stampa da parte di Mirabelli e Salvetti

“Apprendiamo dalla stampa alcune dichiarazioni del segretario uscente del PD Federico Mirabelli e del Sindaco Salvetti e restiamo attoniti.

In risposta a una domanda della giornalista in merito alla possibilità di costruire un’alleanza con altre forze politiche presenti in Consiglio Comunale, Mirabelli risponde che ogni opzione è tramontata perché sarebbero gli altri “che dicono di no”.

Scopriamo così che il PD, dichiara Mirabelli, alle prossime elezioni correrà solo: anzi no; con il solo contributo delle due liste di coalizione, con tutti i rischi del caso.

È evidente che la paura delle destre emerge solo quando fa comodo alla narrazione

.

Secondo Mirabelli noi di Buongiorno Livorno, come tutte le opposizioni, avremmo risposto no a ogni percorso di apertura: ma non sappiamo con chi ne abbia parlato.

Possibile che, in un immaginario soliloquio, Mirabelli si faccia le domande e si dia le risposte? Così sembra.

Il Sindaco, da parte sua, ci tiene ad aggiungere che:

se proprio si volesse tentare di aprire un percorso, lui non saprebbe con chi parlare poiché non sa che fine abbia fatto l’immaginifica BL di qualche anno fa, quella di quando “c’erano loro”!

Lui, dice, ci cerca, ma non ci trova.

Caro Sindaco, le sveliamo un mistero: Buongiorno Livorno è proprio di fronte a lei, al proprio posto: sui banchi del Consiglio Comunale, ogni giorno.

Grazie ai voti di cittadine e cittadini siede lì con i suoi rappresentanti, e continua a portare avanti battaglie che, purtroppo, sono sempre le stesse dal 2013, quando BL nacque, candidandosi con successo a rappresentare l’alternativa alla politica fallimentare del PD di allora – che non ci pare tanto diverso da quello di adesso.

E lo fa grazie al lavoro dei Consiglieri Valentina Barale e Pietro Panciatici, della Presidente Simona Corradini, del proprio direttivo, dell’Assemblea e dei vari tavoli di lavoro.

Ma Buongiorno Livorno è molto di più: perché non appartiene a nessuno, non è un marchio aziendale, non si limita ad essere rappresentata da un singolo e non è identificabile né con la sua capogruppo, né con i suoi consiglieri, né con qualsiasi singolo membro del direttivo. Non lo è e non lo è mai stata.

BL è un luogo di confronto aperto a tutti e tutte coloro che vogliono una città migliore di questa e che sanno immaginare e costruire concretamente un modo nuovo di fare politica: a sinistra, ambientalista, femminista e municipalista.

La nostra propria forza non viene dal nome del singolo ex Presidente o ex candidato Sindaco ma dalla sua collettività, dall’essere aperta al costante e continuo coinvolgimento di persone diverse e nuove; dal non chiudersi mai sulle proprie posizioni preferendo cercare strade diverse e migliori per arrivare agli obiettivi che si è posta.

E lo fa con la credibilità e la coerenza di soggetto politico che, in questi dieci anni, non solo ha mantenuto ferme le posizioni assunte nelle competizioni elettorali del 2014 e del 2019, ma è stata in grado di arricchirle e farle crescere, anno dopo anno, in un intreccio di relazioni che continuano a svilupparsi e divenire sempre più forti, dentro e fuori Livorno.

Crediamo che questa uscita pubblica dimostri e certifichi solo una cosa: se vuole cercare una via d’uscita e avere una possibilità di rinascita Livorno ha un impellente bisogno di essere governata da una classe politica nuova, preparata e con una visione chiara e pulita del domani che si merita”.

