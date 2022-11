Home

Allegria e risate ai Salesiani col nuovo spettacolo della storica compagnia teatrale “Zeffiri & Zimbelli”

10 Novembre 2022

Livorno 10 novembre 2022

Allegria e risate nel nuovo spettacolo della storica compagnia teatrale “Zeffiri & Zimbelli”, protagonista sulle scene ormai da ben 43 anni.

Venerdì 11 e sabato 12 novembre alle 21. 15 e domenica 13 alle 17. 00, al Teatro Salesiani di Livorno, andrà in scena “Grosso pasticcio giallo”, commedia brillante in tre atti di Franco Roberto

Sul palco, diretti da Gaetano D’Ottone, si avvicenderanno, oltre allo stesso regista, Daniela Ricci, Simona Zargani, Giuseppe Rizza; Giovanni Conte, Daniela Amendolia, Roberto Amendolia, Rino Pizzonia e Giorgio Notari. Luci ed audio sono curati da Diego Coli, Gianluca Razzauti e Giacomo Launaro.

Qualche ‘spoiler’ sulla trama? Presto detto: una pittrice che diventa un avvocato, ladri veri e ladri finti, un fidanzato che si trasforma in una governante, uno zio d’America molto esuberante, un imbranato figlio di un petroliere del Texas, commissari di polizia veri e commissari di polizia finti, una ragazza che crede di essere un’assassina, due delitti che non sono delitti e persino il telefono …mente! Questi i principali ingredienti di “Grosso pasticcio giallo”, che offrirà agli spettatori una serata di autentico divertimento.

Per informazioni e prevendita dal lunerdì al venerdì dalle ore 16 alle ore 19 presso l’ingresso dell’Oratorio Salesiani Livorno – Viale Risorgimento n. 77 (Antonella) oppure contattare Rino Pizzonia, coordinatore Cinema Teatro Salesiani, al numero 347 6231966 (ore pasti).

Per conoscere tutte le news consultare la pagina facebook “Zeffiri & Zimbelli”.

La Compagnia da inoltre appuntamento per il 31 dicembre, quando tornerà nuovamente in scena al Teatro Salesiani di Livorno per festeggiare in allegria l’arrivo del nuovo anno.