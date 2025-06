All’Elba il mega yacht Luminance da 500 milioni di euro del miliardario ucraino Rinat Akhmetov (Foto)

Home

27 Giugno 2025

L’Isola d’Elba torna a brillare sotto i riflettori del lusso con l’arrivo del megayacht Luminance, l’imponente superyacht di 145 metri di proprietà del miliardario ucraino Rinat Akhmetov, ormeggiato nel porto di Portoferraio. Un segnale forte: le acque dell’Elba continuano a essere meta privilegiata dai proprietari di yacht di prim’ordine.

Costruito nel cantiere tedesco Lürssen, Luminance – consegnato a inizio 2024 – è il 12° più grande yacht mai realizzato da Lürssen e rientra nella top 20 mondiale per dimensioni Con struttura in acciaio e sovrastruttura in alluminio, è lungo 138,8 m, ha un baglio di 21 m, pescaggio di 5,3 m e un tonnellaggio lordo di quasi 9.900 GT

L’architettura è firmata dal celebre Espen Øino, mentre gli interni – ancora secretati – sono opera dello studio Zuretti, entrambi tra i nomi di punta nel design nautico .

A bordo spazio per almeno 24 ospiti in 12 cabine deluxe, con un equipaggio di 40 persone dedicato a garantire comfort assoluto .

Tra i lussi della nave spiccano due eliporti (prua e poppa), piscina infinity, vasche idromassaggio e un beach club d’acqua: un vero mondo galleggiante per crociere esclusive bluewin.ch. Propulso da due motori MTU, Luminance raggiunge i 20 nodi, con spese di gestione annuali attorno ai 50–60 milioni di dollari

Un “gioiello” da mezzo miliardo di dollari, che mostra quanto le acque elbane restino terreno di conquista per la cruising di lusso internazionale. Portoferraio conferma la vocazione da palcoscenico perfetto per spettacoli navali senza eguali.

L’arrivo del Luminance a Portoferraio conferma la popolarità dell’Elba tra le élite globali dello yachting di lusso. Con dimensioni spettacolari e dotazioni di prima classe; questo gigante marino si aggiunge alla lista dei grandi ospiti che trasformano l’isola in un salotto galleggiante dal fascino irresistibile.

Le immagini del Luminance scattate da Ezio Cairoli

