Home

Sport

Calcio

Allenamento in palestra all’Evo One per i calciatori Amaranto (Foto)

Calcio

20 Ottobre 2021

Allenamento in palestra all’Evo One per i calciatori Amaranto (Foto)

Eccellenza – Livorno 20 ottobre 2021 – Allenamento in palestra all’Evo One per i calciatori Amaranto

Stamani allenamento alla palestra EVO ONE club, al primo piano del centro commerciale Parco Levante.

L’ufficio marketing dell’Unione Sportiva Livorno 1915 ha raggiunto un accordo con la palestra EVO ONE club, sponsor ufficiale per la stagione sportiva 2021/22. Le sale saranno periodicamente a disposizione dei giocatori e dello staff della prima squadra amaranto, in modo tale da poter lavorare con i pesi e sul potenziamento. “Grazie a tutto lo staff della palestra, in particolar modo al responsabile Lorenzo Fiore”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin