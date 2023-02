Home

Sport

Arti Marziali

Allenamento regionale per i seniores di Asd Esercito

Arti Marziali

7 Febbraio 2023

Allenamento regionale per i seniores di Asd Esercito

Livorno 7 febbraio 2023

Eccellente!!! Con impegno e intraprendenza è stato svolto un training specifico dedicato ad una parte degli atleti, appartenenti alla squadra regionale giovanile e alla seniores, del Comitato Regionale Toscana settore Karate CRTK – FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali), la Federazione del CONI che disciplina i 3 sport olimpici da combattimento. La squadra regionale è approdata in terra amaranto dopo una lunga assenza da Livorno, tornando a dare nuova luce al gruppo di giovani per il perseguimento del sentimento di “olimpismo” della città costiera.

Il Centro Tecnico Provinciale – CTP di Livorno, dalla particolare peculiarità definita a “sede itinerante” e coordinato dal Referente provinciale FIJLKAM Rico SIMONETTI, per l’importante occasione, l’allenamento è stato logisticamente organizzato e sviluppato, nella giornata di sabato scorso, presso l’impianto sportivo del “Gruppo Lottatori Livornesi” (fucina di giovani campioni della lotta stile libera), con circa 600 mq di materassina disponibile.

Al saluto dei presenti intervenuti quali tecnici designati dal Presidente del CRTK Manuela BONAMICI, per il regolare svolgimento dell’attività, Francesco PULEO (Collaboratore Tecnico della CNAG), Lino MILANTA (Commissario Tecnico Regionale), Antonio CITI (Collaboratore Tecnico Regionale e Responsabile della promozione CTRK) e assieme al direttore sportivo dell’impianto il maestro Igor NENCIONI (Allenatore della Nazionale Giovanile settore lotta e D.T. del Gruppo Lottatori Livornesi) hanno dimostrato con testimonianza diretta, i valori etici sportivi racchiusi nella “famiglia” FIJLKAM, nella quale la sinergia tra i due settori (Karate e Lotta), ha dato frutto e possibilità tangibile di trasmettere ai giovani combattenti di ogni specialità e disciplina, il principio della più completa sana e costruttiva condivisione sportiva.

Il Centro, ha reso possibile l’allenamento e l’affluenza degli atleti convocati provenienti dalle province di Pistoia, Firenze, Pisa, Lucca, Massa, Carrara e la stessa Livorno. La finalità operativa nell’individuazione dei giovani e futuri titolari della squadra Regionale, sarà operativa in previsione del prossimo impegno agonistico nel mese di marzo, alla competizione ufficiale del “Campionato Italiano per Rappresentative Regionali”, per le classi d’interesse dei Cadetti (14 – 15 anni d’età), Juniores (16 – 17 anni) e quella della seniores (18 – 35 anni), in programma presso il centro olimpico del PalaPellicone in Lido di Ostia – Roma.

A questo speciale evento tutto Federale, sono stati convocati e a cui hanno preso parte all’allenamento, gli atleti della ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno, con i folgorini – atleti combattenti – Andrea BOZZI, Edoardo LIGAS, Giovanni ROMANO e Jacopo CITI

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin