Home

Cronaca

Allerta arancio per rischio mareggiate, codice giallo per rischio vento

Cronaca

8 Gennaio 2026

Allerta arancio per rischio mareggiate, codice giallo per rischio vento

Livorno 8 gennaio 2026 Allerta arancio per rischio mareggiate, codice giallo per rischio vento

Il Centro funzionale meteo della Protezione civile regionale ha emanato un’allerta arancione per rischio mareggiate lungo le coste centro-settentrionali della Toscana, comprese quelle di Livorno, di Gorgona e delle isole dell’Arcipelago. Sarà in vigore domani, venerdì 9 gennaio, dalle ore 12 fino a mezzanotte.

L’allerta arancione sarà preceduta dal codice giallo, sempre per rischio mareggiate, in vigore dalla mezzanotte (ore 23.59) di oggi, giovedì 8 gennaio, fino alle ore 12 di domani, venerdì 9 gennaio.

Sarà in vigore anche il codice giallo per rischio vento, dalla mezzanotte (ore 23.59) di oggi, giovedì 8 gennaio, fino alla mezzanotte di domani, venerdì 9 gennaio.

I venti saranno di ponente-libeccio (ovest sud-ovest), con raffiche fino a 80-100 km/h. Mari da agitati a molto agitati durante l’allerta arancione, possibilità di locali temporali.

L’Amministrazione comunale raccomanda alla cittadinanza di seguire i consigli della Protezione civile, tra i quali quello rivolto soprattutto a pedoni e guidatori di mezzi a due ruote di evitare per quanto possibile il transito lungo i viali a mare durante le criticità.

Il viale Italia, soprattutto nel tratto tra la Baracchina Bianca e l’intersezione con via Forte dei Cavalleggeri, potrà essere chiuso al traffico su indicazione della Protezione civile comunale e della Polizia Municipale, a seconda della forza delle mareggiate e della presenza di detriti in carreggiata.

I CONSIGLI DELLA PROTEZIONE CIVILE

In caso di avvisi di criticità o di allerte meteo, si consiglia ai cittadini di alzare il livello della normale prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalla Protezione civile comunale e i canali informativi sulla viabilità, nonché l’evoluzione delle condizioni meteo tramite radio, TV, siti web istituzionali, e di osservare i seguenti accorgimenti:

Come comportarsi in caso di forti mareggiate

evitare, se possibile, di transitare nei tratti stradali a ridosso della costa;

in caso di spostamento tramite traghetti, informarsi su possibili cancellazioni/riduzioni dei servizi;

evitare le attività sportive e nautiche da diporto in mare, evitare ogni trasferimento via mare;

balneazione vietata;

mantenersi a debita distanza da scogli o moli che possano essere raggiunti da onde anomale.

Come comportarsi in caso di forte vento

fare attenzione all’aperto, in particolare in presenza di alberi e strutture temporanee o pericolanti e nei centri urbani;

guidare con attenzione, in particolare sui tratti esposti alla caduta di piante e sassi;

spostare o mettere in sicurezza oggetti sensibili agli effetti del vento prima dell’inizio del periodo di allerta;

limitare le attività all’aperto e gli spostamenti;

fare molta attenzione in città a possibili cadute di oggetti dall’alto (tegole, cornicioni, vasi, ecc.);

non sostare in auto o a piedi in prossimità di piante e coperture, e prediligere gli spazi aperti.

Allerta arancio per rischio mareggiate, codice giallo per rischio vento