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Cronaca

Allerta arancione per rischio di forti temporali con rischio idrogeologico/idraulico del reticolo minore

Cronaca

25 Luglio 2026

Allerta arancione per rischio di forti temporali con rischio idrogeologico/idraulico del reticolo minore

Livorno, 25 luglio 2026 Allerta arancione per rischio di forti temporali con rischio idrogeologico/idraulico del reticolo minore

Dalla mezzanotte di oggi alle ore 14 di domani, domenica 26 luglio

Il Centro funzionale meteo della Protezione civile regionale ha emesso una allerta arancione per rischio di forti temporali con rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore riguardante quasi tutto il territorio della Toscana comprese Livorno e Gorgona (solo per le altre isole dell’Arcipelago è previsto il codice giallo anziché arancione).

L’allerta arancione sarà in vigore dalla mezzanotte di oggi, sabato 25 luglio, fino alle ore 14 di domani, domenica 26 luglio.

I temporali potranno essere associati a forti colpi di vento e grandinate.

Eventuali chiusure predisposte dalla Protezione civile del Comune di Livorno saranno oggetto di comunicazione successiva.

I CONSIGLI DELLA PROTEZIONE CIVILE

In caso di avvisi di criticità o di allerte meteo, si consiglia ai cittadini di alzare il livello della normale prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalla Protezione civile comunale e i canali informativi sulla viabilità, nonché l’evoluzione delle condizioni meteo tramite radio, TV, siti web istituzionali, e in caso di forti piogge osservare i seguenti accorgimenti:

evitare l’attraversamento di strade inondate e sottopassi qualora appaiano allagati in quanto la profondità e la velocità dell’acqua potrebbero essere maggiori di quanto non appaia;

la forza della precipitazione potrebbe far uscire dalla loro sede i tappi dei tombini: fare attenzione alla circolazione anche in strade poco allagate;

prestare attenzione a percorrere le strade dove l’acqua si è ritirata perché potrebbero esserci pericoli;

evitare di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, e sopra ponti e passerelle;

porre barriere per evitare che l’acqua possa allagare locali posti sotto il livello stradale, come cantine e box sotterranei.

