Allerta arancione per rischio idrogeologico le scuole riapriranno domani alle ore 10

24 Novembre 2025

Livorno 24 novembre 2025

Allerta arancio per rischio idrogeologico/idraulico del reticolo minore e codice giallo per temporali

In tutte le scuole di Livorno martedì 25 novembre prima lezione alle ore 10

Il Centro funzionale meteo della Protezione civile regionale, con il bollettino odierno, ha aggiornato il quadro delle criticità in corso sulla Toscana.

Per quanto riguarda in particolare il settore nord-occidentale della regione, compreso il territorio di Livorno e Gorgona, è stato innalzato il livello di attenzione per il codice giallo in corso per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, che a partire dalle ore 17 di oggi, lunedì 24 novembre, passerà ad allerta arancione, in vigore fino alle ore 9 del mattino di domani, martedì 25 novembre. Dopodiché, dalle ore 9 fino alle ore 14 di domani martedì 25 novembre, si tornerà in codice giallo, sempre per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore.

È previsto anche un codice giallo per rischio di forti temporali, in vigore dalle ore 20 di oggi, lunedì 24 novembre, alle ore 6 del mattino di domani, martedì 25 novembre.

Sono attesi cumulati massimi elevati (fino a 70-80 mm), forti venti di libeccio e ponente con raffiche fino a 60-70 km/h e mari molto mossi o temporaneamente agitati.

Per tutta la durata dell’allerta arancione, a Livorno è prevista la chiusura al pubblico dei parchi pubblici, dei cimiteri, del canile comunale, dei centri ludotecari comunali, dei centri diurni e la sospensione delle attività didattiche ed educative di tutte le scuole e dei servizi educativo scolastici fino alle ore 9 di martedì 25 novembre. In tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado della città, l’attività didattica ed educativa avrà inizio alle ore 10 (prima lezione ore 10).

L’Amministrazione comunale raccomanda alla cittadinanza di limitare gli spostamenti e di adottare tutti i comportamenti corretti per il rischio annunciato, in particolare in prossimità dei corsi d’acqua, e di prestare attenzione all’evolversi della situazione, visto il codice di allerta arancione.

I CONSIGLI DELLA PROTEZIONE CIVILE

In caso di avvisi di criticità o di allerte meteo, si consiglia ai cittadini di alzare il livello della normale prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalla Protezione civile comunale e i canali informativi sulla viabilità, nonché l’evoluzione delle condizioni meteo tramite radio, TV, siti web istituzionali, e in caso di forti piogge osservare i seguenti accorgimenti:

evitare l’attraversamento di strade inondate e sottopassi qualora appaiano allagati in quanto la profondità e la velocità dell’acqua potrebbero essere maggiori di quanto non appaia;

la forza della precipitazione potrebbe far uscire dalla loro sede i tappi dei tombini: fare attenzione alla circolazione anche in strade poco allagate;

prestare attenzione a percorrere le strade dove l’acqua si è ritirata perché potrebbero esserci pericoli;

evitare di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, e sopra ponti e passerelle;

porre barriere per evitare che l’acqua possa allagare locali posti sotto il livello stradale, come cantine e box sotterranei.

