Allerta collasso diga di Santa Luce su cellulare, niente paura

22 Ottobre 2024

Livorno 22 ottobre 2024 – Allerta collasso diga di Santa Luce su cellulare, niente paura

Nessuna paura, perché quello che accadrà il 23 ottobre 2024 è solamente un test IT-alert (sui cellulari) che prevede la simulazione di un collasso di grandi dighe. In questo caso si tratta della diga di Santa Luce, che si trova in Provincia di Pisa. Interessati a questo nuovo test programmato sono di conseguenza i Comuni di Santa Luce, Castellina Marittima e Rosignano Marittimo nel cui territorio scorre la parte terminale, prima dello sbocco a mare nei pressi di Pietrabianca, del fiume Fine sul cui corso alla fine degli anni Cinquanta la società Solvay (che a Rosignano ha uno dei suoi poli industriali) costruì lo sbarramento avendo necessità di realizzare un bacino di riserva di acqua dolce necessaria per la produzione dello stabilimento. Oggi attorno alla diga, detta comunemente lago, si trova un’area umida di importante rilevanza ambientale.

Il nuovo IT-alert del 23 ottobre – come specificato dall’Ufficio Protezione Civile del Comune di Rosignano Marittimo – rientra nell’ambito del sistema di allarme pubblico, i cui test sono finalizzati per verificare il funzionamento del sistema, perfezionare la tecnologia, ottimizzare le funzionalità e tenere alta l’attenzione della popolazione sui rischi ai quali è esposta. Un argomento, quindi, di grande attualità, anche alla luce dei recenti eventi meteo che hanno provocato danni sul territorio.

Il test – ripetiamo che si tratta di una simulazione – avrà inizio il 23 ottobre alle ore 10.

Il messaggio di test arriverà sui cellulari accesi e con connessione telefonica di coloro che si troveranno nelle aree target. L’utente riceverà un messaggio IT-alert che riporta la parola “TEST”, ripetuta due volte, che indicherà che è in corso una verifica della funzionalità del sistema. Una verifica necessaria per avere la sicurezza che – nell’eventualità di una reale emergenza – i messaggi vengano effettivamente trasmessi dalle celle telefoniche e ricevuti dai dispositivi presenti nelle aree interessate.

Per lo scenario di collasso di una grande diga il testo della notifica che la popolazione coinvolta riceverà sarà il seguente: TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE del collasso di una diga nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST

Nel giorno del test, dall’homepage del sito www.it-alert.gov.it si accederà a una pagina dedicata dove sarà possibile visionare il testo del messaggio che arriverebbe in caso di pericolo reale e il link al questionario che i cittadini nei territori coinvolti sono invitati a compilare, anche qualora non dovessero ricevere alcuna notifica.

